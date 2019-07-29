В Новосибирской области деньги не успевают за мусоровозами

Задолженность ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу ВИС) перед перевозчиками твердых коммунальных отходов (ТКО) за май составляет 132 млн руб. Требования на оплату в объеме еще 238 млн руб. транспортные компании предъявили региональному оператору в сфере обращения с ТКО за июнь, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Эти цифры привела сегодня гендиректор регоператора Лариса Анисимова. Они радикально отличаются от суммы долга, фигурирующей в обращении транспортных компаний к руководству Новосибирской области. Напомним, в недавно переданном властям обращении указывается, что задолженность регоператора перед транспортниками и мусорными полигонами в размере 700 млн руб. может заставить их прекратить работу.

ООО «Экология-Новосибирск» заключила контракты с 12 перевозчиками. Кроме того, в числе партнеров компании 21 площадка для размещения ТКО и два пункта их переработки. В компании не стали отвечать на вопрос о том, сколько перевозчиков подписало обращение. Руководитель департамента по корпоративным коммуникациям группы ВИС Сергей Козловский отметил лишь, что руководитель одной из компаний отозвал свою подпись, а другой прислал разъяснение, согласно которому его фирма не намерена прекращать работу.

«700 млн руб. – эта сумма взята из воздуха, поскольку она не подтверждена соответствующим образом документами», - утверждает он.

Как сообщила Лариса Анисимова, данные о транспортных компаний о количестве перевезенного мусора требуют проверки – в ряде случаев объемы завышены.

«Акты, которые мы получили в апреле, значительно превышают объемы, которые были в первом квартале. По итогам первой загрузки отчетов в расчетные комплексы и проверки путем ГЛОНАСС выявились некоторые нарушения. У нескольких перевозчиков они были значительные», - рассказала она о ходе проверок.

В «Экологии-Новосибирск» заверили, что расчеты за май с транспортниками будут завершены к 12 августа. При этом речь идет об оплате объемов, которые будут подтверждены итогами проверок.

«Мы все ждем информации… (об итогах проверки – Sibnovosti.ru). Будем готовы обсуждать», - прокомментировала ситуацию Жанна Теличко – директор компании «ЭкоСервис», работающей по контракту с «Экологией-Новосибирск» в Советском районе Новосибирска.

По данным регионального оператора, собираемость платежей за его услуги в Новосибирской области с начала года составляет 65%. При этом третий месяц подряд данный показатель превышает 80%. Рост обусловлен, в частности, увеличением числа договоров, заключенных с юридическими лицами. К настоящему времени оно достигло 8,2 тыс.

Завтра в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области должно пройти заседание специально созданной комиссии, которая обсудит проблемы, возникшие при взаимодействии «Экологии-Новосибирск» и транспортными компаниями. Ранее областные власти высказывали тревогу в связи в связи с финансовыми проблемами, возникшими в ходе первых месяцев работы регоператора. Губернатор Андрей Травников в апреле даже говорил о том, что целесообразно замедлить ход реформы.