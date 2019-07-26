Сибирское зерно готовят к отправке

Урожай зерновых в Сибирском федеральном округе в этом году окажется меньше, чем в 2018-м. Власти сибирских регионов и участники зернового рынка рассчитывают на то, что это не приведет к сокращению зарубежных поставок, рост которых предусмотрен федеральным проектом «Экспорт продукции АПК», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru Валерий Лавский.

Прогнозные цифры привел гендиректор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков на семинаре «Актуальные проблемы развития зернового рынка области…». По его данным, суммарный урожай сибирских регионов составит 15-15,5 млн т. В прошлом году этот показатель достигал 16,7 млн т.

На причины снижения на примере Новосибирской области указал заместитель министра сельского хозяйства Виктор Апанасенко. Он признал, что регион не выполнил план по посевным площадям из-за сильных осадков в конце мая и в первой декаде июня в Барабинской зоне. Там из-за переувлажнения почвы пришлось ввить режим ЧС. В Кулундинской зоне, напротив, случилась засуха.

«В пределах в бункерном весе – 2,4 млн т. Если взять рефакцию (скидка с веса товара на поврежденную или непригодную его часть – Sibnovosti.ru) у нас в пределах от восьми до 10% по районам, это будет составлять где-то … 2,2 млн т», - сообщил о видах на урожай-2019 заместитель министра, оговорившийся, впрочем, что это грубые предварительные расчеты.

В руководстве новосибирского минсельхоза полагают, что такое снижение (в 2018 году валовой сбор зерна в весе после доработки составил 2, 49 млн т) не повлияет радикально на объемы вывоза зерна за пределы региона. Поскольку для внутреннего потребления в области необходимо 1,7 млн т, остается профицит в размере около 600 тыс. т. Для сравнения, в прошлом году железнодорожным транспортом из Новосибирской области было отправлено 700 тыс. т зерна – в 2,2 раза больше, чем в 2017-м.

Гораздо большую проблему представляет организация экспортных поставок. По словам и. о. руководителя управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексея Магерова, несмотря на достигнутые за последние годы здесь успехи, она «для нас до сих пор остается чем-то новым».

«Взять основного партнера, на которого мы надеемся, - на тот же Китай. Надеемся, надеемся, заключаем 100-тысячные (на поставку 100 тыс. т зерна – Sibnovosti.ru) контракты, в лучшем случае 5-10 тыс. вывезем, все на этом заканчивается. Они очень сложные партнеры», - предупредил Александр Тепляков.

Кроме того, Китай в настоящее время является единственным партнером сибирских зерновых компаний, требующим проведения мониторинга мест выращивания и хранения сырья. В Новосибирской области, как уже сообщали Sibnovosti.ru, заявки на такой мониторинг уже получены из 16 районов. В августе этого года ожидается визит в Новосибирскую область делегации COFCO Group - крупнейшего китайского производителя продуктов питания. Речь на переговорах пойдет, в частности, об объемах и цене поставок зерна.

«По мониторингу: вот, не жмитесь, извините за выражение. Делайте! Пусть это у вас будет – пшеница, рапс, лен… А вдруг выстрелит? Ведь на самом деле, критическая масса встреч президента Путина и Си Цзиньпина, потихонечку все равно что-то идет. Посыл там даден. Мы надеемся на этот рынок, но не надеемся на 100%. Поэтому мы идем параллельными путями», - посоветовал коллегам Александр Тепляков.

Идея координации действий сибирских зерновых компаний при заключении экспортных контрактов и переговорах с профильными федеральными структурами вылилась в создание ассоциации «Сибирский зерновой консорциум». Об ее учреждении было объявлено 23 июля в Омске на заседании экспертно-консультационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству. У нее 12 учредителей из шести регионов с суммарным банком земли 1,2 млн га и оборотом зерна в 2,5 млн т. Предполагается, что наблюдательный совет ассоциации возглавит омский губернатор Александр Бурков.

Одновременно идет работа над межрегиональной программой «Развитие зернового рынка Сибири до 2025 года». Проект ее концепции также был утвержден на заседании в Омске.

«Основные факторы, препятствующие развитию зернового рынка и экспорта зерна: отсутствие стратегии развития зернового экспорта СФО; инфраструктурные ограничения, связанные с недостатками специализированных железнодорожных вагонов – зерновозов, особенно грузоподъемностью 90-110 т; недостаток современных элеваторов и зерновых терминалов; неразвитость портовой инфраструктуры; высокие тарифы на перевозку зерна, которые составляют в цене 30-35%; низкий уровень государственной поддержки экспорта зерна и муки, административные и технические барьеры», - говорится, в частности, в документе.

При ликвидации барьеров авторы концепции уверены в возможности значительно увеличить зерновой экспорт из регионов Сибирского федерального округа к 2025 году. С нынешних 0,55 млн т (зерна и продуктов переработки) до 2-3,1 млн т при различных сценариях.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Новосибирской области