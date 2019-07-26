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Красноярскому краю выделили дополнительные средства на борьбу с пожарами

Главная Экономика
Новосибирск
17:36 26 Июля 2019
красноярск, экономика, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярскому краю, Иркутской области и республике Тыва выделили дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами. Из бюджета федерального агентства лесного хозяйства трем регионам поступило 222,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхоза. 

«Денежные средства предоставлены в соответствии с законодательством из резерва субвенций, обращение к которому происходит в связи с необходимостью финансирования дополнительных расходов на противопожарные работы в субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении. 

Отметим, что регионам Дальневосточного федерального округа на эти же цели направили 334, 6 млн рублей. Деньги уже используются  для авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров.

Напомним, по данным лесопожарного центра Красноярского края, 26 июля в регионе зафиксировано 125 лесных пожаров на общей площади 928,5 тыс. га. 

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