Красноярскому краю выделили дополнительные средства на борьбу с пожарами

Красноярскому краю, Иркутской области и республике Тыва выделили дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами. Из бюджета федерального агентства лесного хозяйства трем регионам поступило 222,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхоза.

«Денежные средства предоставлены в соответствии с законодательством из резерва субвенций, обращение к которому происходит в связи с необходимостью финансирования дополнительных расходов на противопожарные работы в субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отметим, что регионам Дальневосточного федерального округа на эти же цели направили 334, 6 млн рублей. Деньги уже используются для авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров.

Напомним, по данным лесопожарного центра Красноярского края, 26 июля в регионе зафиксировано 125 лесных пожаров на общей площади 928,5 тыс. га.