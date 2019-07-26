Рост жилищного строительства отмечен в половине регионов Сибири

В Сибирском федеральном округе (СФО) в первом полугодии 2019 года введено в строй 2,42 млн кв. м жилья. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги работы отрасли за шесть месяцев 2019 года во всем округе подвел Новосибирскстат. По его данным, несмотря на снижение общего результата, в половине регионов СФО зафиксирован рост в сфере жилищного строительства. В Кузбассе – на 27,2%, в Омской области – на 23,1%, в Республике Тува – на 17,8%, в Иркутской области – на 9,5%, в Новосибирской – на 4,9%.

Снижение же общего показателя произошло из-за падения объемов, в первую очередь, в Красноярском крае (на 6,4%), в Томской области (на 60,9%) и в Алтайском крае (на 21,8%).

В топ-3 сибирских регионов по объему жилья, сданного в первом полугодии 2019 года, вошли Новосибирская область (655 тыс. кв. м), Красноярский край (419,1 тыс. кв. м) и Иркутская область (337 тыс. кв. м). В общей сложности на них приходится 58,1% от общего результата СФО.

Фото: сайт министерства строительства Новосибирской области