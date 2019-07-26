26 июля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Рост жилищного строительства отмечен в половине регионов Сибири

Главная Экономика
Новосибирск
12:35 26 Июля 2019
жилье, строительство, округ
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Сибирском федеральном округе (СФО) в первом полугодии 2019 года введено в строй 2,42 млн кв. м жилья. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги работы отрасли за шесть месяцев 2019 года во всем округе подвел Новосибирскстат. По его данным, несмотря на снижение общего результата, в половине регионов СФО зафиксирован рост в сфере жилищного строительства. В Кузбассе – на 27,2%, в Омской области – на 23,1%, в Республике Тува – на 17,8%, в Иркутской области – на 9,5%, в Новосибирской – на 4,9%.

Снижение же общего показателя произошло из-за падения объемов, в первую очередь, в Красноярском крае (на 6,4%), в Томской области (на 60,9%) и в Алтайском крае (на 21,8%).

В топ-3 сибирских регионов по объему жилья, сданного в первом полугодии 2019 года, вошли Новосибирская область (655 тыс. кв. м), Красноярский край (419,1 тыс. кв. м) и Иркутская область (337 тыс. кв. м). В общей сложности на них приходится 58,1% от общего результата СФО.

Фото: сайт министерства строительства Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирский долгострой пообещали завершить к концу года

Новосибирский долгострой пообещали завершить к концу года

26 Июля 2019 г.
Удалось собрать средства на завершение строительства дома на ул. Учительской
Новости Новосибирска: Инвесторы завода ферросплавов проиграли иск к правительству Красноярского края

Инвесторы завода ферросплавов проиграли иск к правительству Красноярского края

26 Июля 2019 г.
Строители требовали 23,5 млрд рублей
Новости Новосибирска: Робот-сканер облегчит диагностику труб новосибирских теплосетей

Робот-сканер облегчит диагностику труб новосибирских теплосетей

25 Июля 2019 г.
СГК начала использовать телеуправляемый комплекс при обследовании теплосетей города
Новости Новосибирска: У сибирской промышленности замедлился темп роста

У сибирской промышленности замедлился темп роста

24 Июля 2019 г.
По итогам первого полугодия индекс промпроизводства в СФО составил 101,3%
Новости Новосибирска: Долги перед транспортниками могут остановить «мусорную» реформу в Новосибирской области

Долги перед транспортниками могут остановить «мусорную» реформу в Новосибирской области

24 Июля 2019 г.
Региональный оператор в сфере обращения с ТКО задолжал транспортным компаниям и полигонам
Новости Новосибирска: Новосибирские инновации потеряли половину объема

Новосибирские инновации потеряли половину объема

23 Июля 2019 г.
Новосибирскстат подсчитал объем инновационных товаров и услуг в первом полугодии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский хоккейный центр решили открыть в 2020 году

Новосибирский хоккейный центр решили открыть в 2020 году

22 Июля 2019 г.
О сроках договорились муниципальные власти и концессионер
Новости Новосибирска: Среди новосибирских воробьев разглядели попугая

Среди новосибирских воробьев разглядели попугая

24 Июля 2019 г.
Представителя тропической фауны обнаружили на Затулинском жилмассиве
Новости Новосибирска: Через шанхайскую таможню провезли 430 тонн живых камчатских крабов

Через шанхайскую таможню провезли 430 тонн живых камчатских крабов

23 Июля 2019 г.
Поставки из России выросли в семь раз по сравнению с 2018 годом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356