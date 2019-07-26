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Новосибирский долгострой пообещали завершить к концу года

Главная Экономика
Новосибирск
11:54 26 Июля 2019
мэр, строительство, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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Один из новосибирских долгостроев – многоэтажный жилой дом на ул. Учительской,9 (стр.) – будет сдан в эксплуатацию в конце 2019 года. Для завершения строительства удалось собрать необходимые средства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-центра мэрии, для завершения строительства необходимо было 138 млн руб. Три строительные компании внесли примерно по 40 млн руб. за право получить в аренду землю для своих проектов без торгов в рамках масштабных инвестпроектов. В свою очередь, муниципальные власти предоставили субсидию в 20 млн руб. на подключение к инженерным коммуникациям, установку лифтов и благоустройство территории.

Возводить дом на ул. Учительской, 9 (стр.) в 2008 году начало ООО «НовосибирскСтройМонтаж». К моменту введения банкротства в компании было построено семь этажей из 10. Созданный в 2013 году по инициативе более сотни обманутых дольщиков ЖСК «На Учительской» собрал 40 млн руб., что позволило достроить оставшиеся три этажа.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в июне 2019 года было завершено строительство 17-этажного дома на ул. Беловежской,16, которое началось еще в 2012 году. В начале июля сдали в эксплуатацию еще один долгострой – 16-этажный дом на ул. Залесского,6.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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