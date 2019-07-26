Инвесторы завода ферросплавов проиграли иск к правительству Красноярского края

Арбитражный суд Красноярского края отказал в удовлетворении иска кемеровской компании «Чек-Су.ВК». Инвесторы завода ферросплавов требовали с регионального правительства 23,5 млрд рублей, говорится в материалах дела.

В документах указано, что компания выделила собственные деньги, а также взяла 19 млрд рублей во Внешэкономбанке на реализацию инвестиционного проекта по строительству ферросплавного завода. С властями края был заключен соответствующий договор.

Однако правительство региона и администрация Емельяновского района в 2011 году заблокировали строительство ЕФЗ. Краевые власти поддержали обеспокоенность жителей. В итоге компания понесла многомиллиардные убытки.

«Правительство края сообщило о невозможности строительства ЕФЗ в связи с его повышенной экологической опасностью, особым мнением населения края, существующим в регионе высоким уровнем фоновых выбросов и необходимости проведения государственной экологической экспертизы проекта», — говорится в материалах дела.

Отметим, что компанию «Чек-Су.ВК» признали несостоятельной. Представители обратились в суд, однако проиграли дело.