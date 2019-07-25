Робот-сканер облегчит диагностику труб новосибирских теплосетей

Сибирская генерирующая компания (СГК) начала использовать телеуправляемый диагностический комплекс при обследовании теплосетей Новосибирска. Робот-сканер российского производства работает в Новосибирске впервые.

Энергетики Новосибирского филиала СГК тестируют робота с 19 июля. Производитель заявляет его как альтернативу полному вскрытию трубопроводов. Аппарат уже использовался в ряде российских городов. В том числе, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«Передвигаясь внутри трубы, комплекс сканирует трубопровод сразу тремя способами: визуальным, магнитным и ультразвуковым. Он выявляет коррозионные повреждения и деформации трубы – вмятины, разрывы, а также определяет остаточную толщину стенки трубопровода. Далее прибор передает информацию в мобильную лабораторию для обработки. После диагностики выдаются рекомендации для проведения ремонта теплосетей», - пояснили в Новосибирском филиале СГК.

В Новосибирске роботу-сканеру предстоит проверить состояние в общей сложности 2,6 км трубопроводов магистральных сетей. Первые 600 м уже пройдены – комплекс обследовал участок теплотрассы на подступах к Октябрьскому мосту. Как ранее сообщали в СГК, капремонт теплотрассы этого моста через Обь в Новосибирске может стать одним из приоритетов для компании в следующем году. Она была проложена еще в 1960-м и сегодня нуждается в перекладке.

В настоящее время робот проверяет состояние теплосетей, проходящих через густонаселенный Горский жилмассив в Ленинском районе. Критичные дефекты, выявленные новым прибором, энергетики устранят сразу после обнаружения. А информация от сканирования трубопроводов в целом позволит уточнить программу плановых капремонтов на следующие годы.

Робот-сканер – лишь один видов оборудования в арсенале СГК, предназначенного для диагностики. В их числе также акустические томографы, течеискатели, системы телеинспекции, ультразвуковые толщиномеры, измерители концентрации напряжений, беспилотные летательные аппараты с тепловизорами.

Кроме того, с мая по июль 1 673 км теплосетей Новосибирска прошли гидравлические испытания на плотность и прочность. За время опрессовки энергетики выявили 1 022 дефекта. Более 850 устранены, специалисты СГК уже поменяли более 2,2 км труб во время аварийных ремонтов. Планово к отопительному сезону будут заменены 5 км изношенных участков магистральных теплосетей. На подготовку теплосетевого комплекса к зиме компания направила 720 млн руб., это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

По материалам Сибирской генерирующей компании