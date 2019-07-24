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У сибирской промышленности замедлился темп роста

Главная Экономика
Новосибирск
13:05 24 Июля 2019
статистика, промышленность, округ
Автор: Sibnovosti.ru
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Темп роста промышленности в Сибирском федеральном округе (СФО) в первом полугодии заметно замедлился. Лишь в трех регионах округа индекс промпроизводства по итогам января-июня 2019 года оказался выше, чем в среднем по России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги работы сибирской промышленности в первом полугодии 2019 года подвел Новосибирскстат. По его данным, индекс промпроизводства в СФО составил 101,3%. Это ниже, чем в целом в России (102,6%), и заметно хуже, чем в это округе по итогам 2018 года (103,4%). Выше российского уровня индекс промпроизводства у трех сибирских регионов из 10 – республик Хакасия и Тува, а также у Новосибирской области.

В «минусе» по итогам первого полугодия оказалось два региона – Иркутская область и Республика Алтай. И если с Иркутской областью по сравнению с итогами 2018 года ничего принципиально не изменилось, то с Республикой Алтай наоборот. Если по результатам прошлого года этот регион был лидером СФО по темпу промышленного роста (плюс 6,4% к показателю 2017-го), то теперь оказался в самом низу списка (минус 15,3% к показателю первого полугодия 2018-го).

Обращают на себя внимание еще несколько цифр. Так, значительный шаг вперед сделала Омская область, которая прошлый год завершила в «минусовой» зоне. С другой стороны, темп промышленного роста в Красноярском крае, который по итогам 2018 года составил 5,4%, за январь-июнь нынешнего года упал до 0,5%.

Фото: сайт Новосибирскстата

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