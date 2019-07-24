24 июля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Долги перед транспортниками могут остановить «мусорную» реформу в Новосибирской области

Главная Экономика
Новосибирск
12:23 24 Июля 2019
вывоз, мусор, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Мусорная» реформа в Новосибирской области столкнулась с серьезным препятствием финансового характера. Региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) задолжал перевозчикам мусора и полигонам более 700 млн руб., что поставило под угрозу их дальнейшую работу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Размер задолженности указан в обращении перевозчиков к руководству Новосибирской области, о котором написал «Коммерсантъ-Сибирь». В обращении содержится просьба к губернатору Андрею Травникову взять ситуацию под контроль. Транспортники не исключают, что долги вынудят их прекратить работу.

Напомним, региональным оператором на всей территории Новосибирской области является ООО «Экология-Новосибирск». Компания заключила договоры на вывоз ТКО примерно с десятком транспортных фирм.

Ранее жители, руководство Новосибирской области и сам регоператор уже высказывали недовольство ходом реформы. В частности, Андрей Травников в апреле говорил о том, что целесообразно замедлить ход реформы обращения с ТКО из-за возникших сложностей. «Экология-Новосибирск» же указывала на низкую платежную дисциплину потребителей услуг регоператора.

Фото: сайт ООО «Экология-Новосибирск»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирские инновации потеряли половину объема

Новосибирские инновации потеряли половину объема

23 Июля 2019 г.
Новосибирскстат подсчитал объем инновационных товаров и услуг в первом полугодии
Новости Новосибирска: Новосибирские сельхозпроизводители проходят проверки для экспорта зерна в Китай

Новосибирские сельхозпроизводители проходят проверки для экспорта зерна в Китай

23 Июля 2019 г.
От хозяйств подано более 90 заявок
Новости Новосибирска: Новосибирский хоккейный центр решили открыть в 2020 году

Новосибирский хоккейный центр решили открыть в 2020 году

22 Июля 2019 г.
О сроках договорились муниципальные власти и концессионер
Новости Новосибирска: В новосибирском аэропорту началась реконструкция привокзальной площади

В новосибирском аэропорту началась реконструкция привокзальной площади

19 Июля 2019 г.
Работы стоимость 1,1 млрд рублей ведет ООО ЛМС
Новости Новосибирска: Бурый уголь позволил Новосибирской ТЭЦ-5 сократить объем золошлаковых отходов

Бурый уголь позволил Новосибирской ТЭЦ-5 сократить объем золошлаковых отходов

18 Июля 2019 г.
На новое топливо крупнейшая ТЭЦ Новосибирска перешла в 2018 году
Новости Новосибирска: МАЗ может открыть в Новосибирске сервисный центр

МАЗ может открыть в Новосибирске сервисный центр

18 Июля 2019 г.
В Санкт-Петербурге проходит Форум регионов России и Беларуси
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Дым от лесных пожаров распространяется по Западной Сибири

Дым от лесных пожаров распространяется по Западной Сибири

22 Июля 2019 г.
Дымка зафиксирована в нескольких сибирских регионах
Новости Новосибирска: Число жертв пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до 4

Число жертв пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до 4

23 Июля 2019 г.
Число жертв пожара в палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилос...
Новости Новосибирска: Greenpeace отметила высокий уровень диоксида азота в воздухе трех сибирских городов

Greenpeace отметила высокий уровень диоксида азота в воздухе трех сибирских городов

19 Июля 2019 г.
В рейтинг экологической организации попали Новосибирск, Красноярск и Омск
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356