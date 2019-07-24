Долги перед транспортниками могут остановить «мусорную» реформу в Новосибирской области

«Мусорная» реформа в Новосибирской области столкнулась с серьезным препятствием финансового характера. Региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) задолжал перевозчикам мусора и полигонам более 700 млн руб., что поставило под угрозу их дальнейшую работу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Размер задолженности указан в обращении перевозчиков к руководству Новосибирской области, о котором написал «Коммерсантъ-Сибирь». В обращении содержится просьба к губернатору Андрею Травникову взять ситуацию под контроль. Транспортники не исключают, что долги вынудят их прекратить работу.

Напомним, региональным оператором на всей территории Новосибирской области является ООО «Экология-Новосибирск». Компания заключила договоры на вывоз ТКО примерно с десятком транспортных фирм.

Ранее жители, руководство Новосибирской области и сам регоператор уже высказывали недовольство ходом реформы. В частности, Андрей Травников в апреле говорил о том, что целесообразно замедлить ход реформы обращения с ТКО из-за возникших сложностей. «Экология-Новосибирск» же указывала на низкую платежную дисциплину потребителей услуг регоператора.

Фото: сайт ООО «Экология-Новосибирск»