Новосибирские инновации потеряли половину объема

Рост объема инновационных товаров и услуг в Новосибирской области, достигнутый в первом квартале 2019 года, оказался недолговечным. По итогам первого полугодия Новосибирскстат вновь зафиксировал заметное падение этого показателя, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно данным статистического ведомства, за январь-июнь 2019 года организации региона (без субъектов малого предпринимательства) отгрузили товаров собственного производства и выполнили работы и услуги инновационного характера на 2,83 млрд руб. Это на 52,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2018 года Новосибирскстат отмечал, что объем инновационной продукции в регионе составил 25,4 млрд руб., сократившись на 14,6% к уровню 2017-го. Первый квартал 2019 года говорил об изменении тенденции. Результат составил 1,16 млрд руб., что означало превышение итога января-марта 2018 года на 20,5%.

Впрочем, судя по статистическим данным, основной объем приходится на второе полугодие.

В «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» говорится, что к концу этого периода доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг достигнет 20%. По итогам первого полугодия 2019 года она упала до 0,7% (в первом полугодии 2018 года – 1,5%).

Фото: pixabay.com