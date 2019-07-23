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Новосибирские сельхозпроизводители проходят проверки для экспорта зерна в Китай

Главная Экономика
Новосибирск
11:42 23 Июля 2019
проверка, зерно, экспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Более 90 заявок поступило от хозяйств Новосибирской области, намеревающихся поставлять продукцию растениеводства в Китай. Заявки необходимы, в частности, для организации фитосанитарных проверок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Такие проверки – требование китайской стороны. По данным регионального минсельхоза, они предусмотрены протоколом, подписанным в июне 2019 года Россельхознадзором и главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР.  

«В соответствии с требованиями КНР к пшенице, овсу, ячменю, рапсу, сое, льну, подсолнечнику сотрудники Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории приступили к работам по фитосанитарному обследованию посевов этих культур на наличие карантинных организмов», - говорится в сообщении минсельхоза.

В настоящее время проверки идут в Карасукском и Краснозерском районах. В целом заявки получены из 16 районов.

По данным ведомства, ранее за пределы региона с новосибирских элеваторов было отправлено более 770 тыс. т зерна урожая 2018 года.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Новосибирской области

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