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Новосибирский хоккейный центр решили открыть в 2020 году

Главная Экономика
Новосибирск
17:22 22 Июля 2019
центр, хоккей, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Центр подготовки хоккеистов в здании бывшего новосибирского кинотеатра «Космос» откроется в 2020 году. Об изменении сроков реконструкции сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Создание спортивного центра приобретает новое значение в рамках подготовки Новосибирска к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году», - приводит пресс-центр мэрии слова главы города Анатолия Локтя.

Мэр провел выездное совещание, посвященное перспективам объекта. По данным городской администрации, новые сроки – это достигнутое в ходе него совместное решение муниципальных властей и концессионера.

Как писали Sibnovosti.ru, концессионное соглашение о реконструкции «Космоса» было заключено с ООО «Центр хоккейного мастерства «Космос». Ранее сообщалось, что центр должен заработать в 2021 году.

По данным мэрии, в результате реконструкции полезная площадь здания увеличится с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. кв. м. Здесь появятся две хоккейные площадки 10 на 20 м с натуральным льдом. Собственно реконструкция обойдется в 100 млн руб. Еще 30 млн руб. потратят на сопутствующее благоустройство.

По словам Анатолия Локтя, в ходе работ предполагается сохранить стиль и цветовую гамму фасада.

 

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