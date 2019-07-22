Новосибирский хоккейный центр решили открыть в 2020 году

Центр подготовки хоккеистов в здании бывшего новосибирского кинотеатра «Космос» откроется в 2020 году. Об изменении сроков реконструкции сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Создание спортивного центра приобретает новое значение в рамках подготовки Новосибирска к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году», - приводит пресс-центр мэрии слова главы города Анатолия Локтя. Мэр провел выездное совещание, посвященное перспективам объекта. По данным городской администрации, новые сроки – это достигнутое в ходе него совместное решение муниципальных властей и концессионера.

Как писали Sibnovosti.ru, концессионное соглашение о реконструкции «Космоса» было заключено с ООО «Центр хоккейного мастерства «Космос». Ранее сообщалось, что центр должен заработать в 2021 году.

По данным мэрии, в результате реконструкции полезная площадь здания увеличится с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. кв. м. Здесь появятся две хоккейные площадки 10 на 20 м с натуральным льдом. Собственно реконструкция обойдется в 100 млн руб. Еще 30 млн руб. потратят на сопутствующее благоустройство.

По словам Анатолия Локтя, в ходе работ предполагается сохранить стиль и цветовую гамму фасада.