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В новосибирском аэропорту началась реконструкция привокзальной площади

Главная Экономика
Новосибирск
14:29 19 Июля 2019
аэропорт, реконструкция, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Нижегородское ООО «Лимакмаращстрой» (ЛМС) приступило к реконструкции привокзальной площади новосибирского аэропорта Толмачёво. Стоимость работ составляет 1,1 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы аэропорта, подрядчик был определен по итогам конкурса, объявленного в июне. Завершить работы компания ЛМС должна до конца 2019 года.

ЛМС – партнерство турецкой Limak Group и российской компании «Маращстрой». Компания, в частности, построила аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Limak Holding в прошлом году завершил строительство нового аэропорта Стамбула.

Напомним, что подготовка привокзальной площади и подъездных путей, реконструкция и оборудование автостоянок являются предварительным этапом реконструкции терминального комплекса. Генподрядчика на право строительства нового терминала предполагается отобрать в конце этого года.

Фото: архитектурное бюро SPEECH

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