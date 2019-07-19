В новосибирском аэропорту началась реконструкция привокзальной площади

Нижегородское ООО «Лимакмаращстрой» (ЛМС) приступило к реконструкции привокзальной площади новосибирского аэропорта Толмачёво. Стоимость работ составляет 1,1 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы аэропорта, подрядчик был определен по итогам конкурса, объявленного в июне. Завершить работы компания ЛМС должна до конца 2019 года.

ЛМС – партнерство турецкой Limak Group и российской компании «Маращстрой». Компания, в частности, построила аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Limak Holding в прошлом году завершил строительство нового аэропорта Стамбула.

Напомним, что подготовка привокзальной площади и подъездных путей, реконструкция и оборудование автостоянок являются предварительным этапом реконструкции терминального комплекса. Генподрядчика на право строительства нового терминала предполагается отобрать в конце этого года.

Фото: архитектурное бюро SPEECH