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Бурый уголь позволил Новосибирской ТЭЦ-5 сократить объем золошлаковых отходов

Главная Экономика
Новосибирск
14:06 18 Июля 2019
исследования, экологи, компания
Автор: Sibnovosti.ru
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Перевод Новосибирской ТЭЦ-5 Сибирской генерирующей компании (СГК) с каменного угля на бурый заметно снизил нагрузку на экологию со стороны предприятия.  Экологи компании отметили резкое сокращение объема образующихся золошлаковых отходов (ЗШО).

На использование бурого угля ТЭЦ-5 перешла в прошлом году. СГК провела исследование, сравнив объем ЗШО, образовавшихся в 2017 и 2018 годах, а также в первой половине 2019-го. Как отметил заместитель технического директора СГК по охране окружающей среды Константин Кушнир, поводом для исследования стал интерес общественности к последствиям использования нового вида топлива.

Как показали результаты исследования, в прошлом году образование ЗШО на ТЭЦ-5 сократилось в полтора раза по сравнению с 2017 годом – с 453,5 тыс. до 288 тыс. т. При том, что предприятие работало на каменном угле не весь прошлый год.

Если же сравнивать первую половину 2019 года, когда ТЭЦ-5 работала исключительно на новом топливе, с январем-июнем 2017 года, то разница еще более заметна. Объем ЗШО снизился в этом случае в два с половиной раза – с 220,9 тыс. т до 97,6 тыс. т.

«Росприроднадзор официально сократил лимиты размещения золошлаковых отходов ТЭЦ-5 СГК на золоотвале в два раза после перехода станции на бурый уголь в связи с более низкой зольностью нового топлива», - отметили в Новосибирском филиале СГК.

По данным специалистов, каменный уголь обладает несколько большей калорийностью, чем бурый – 4,8 Ккал/кг против 4,1 Ккал/кг. При этом, его зольность примерно вдвое выше – 14% (у бурого угля этот показатель составляет 7,1%).

В октябре 2018 года были проведены сравнительные замеры выбросов ТЭЦ-5. Тогда было определено, что содержание диоксидов азота в дымовых газах при сжигании бурого угля по сравнению с каменным меньше в 1,55 раза, диоксида серы - в 2,5 раза.

Новосибирская ТЭЦ-5 – самая крупная в Сибири теплоэлектроцентраль блочного типа. Установленная мощность – 1,2 тыс МВт. Предприятие обеспечивает тепловой энергией до 35% жителей города. Кроме угля, она может использовать мазут, природный газ и водо-угольную суспензию.

По материалам Сибирской генерирующей компании

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