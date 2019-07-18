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МАЗ может открыть в Новосибирске сервисный центр

Главная Экономика
Новосибирск
13:59 18 Июля 2019
белоруссия, техникa, форум
Автор: Sibnovosti.ru
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ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ) может открыть сервисный центр в Новосибирске. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О перспективах сотрудничества с автогигантом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он принимает участие в проходящем в Санкт-Петербурге Форуме регионов России и Беларуси. В ходе форума был подписан план мероприятий по развитию сотрудничества между мэрией Новосибирска и минским горисполкомом на 2019-2020 годы.

«В рамках форума прозвучало еще несколько интересных для нас предложений. В частности, новое руководство завода МАЗ выступило с идеей создать сервисный центр своего предприятия на одной из новосибирских площадок. Для обсуждения подробностей в Новосибирск приедут представители завода. Кроме того, есть предложение о создании в нашем городе центра локальной сборки коммунальной техники», – процитировал пресс-центр мэрии главу города.

Новым гендиректором МАЗа в мае этого года был назначен Валерий Иванкович. В июне белорусская компания открыла сервисно-дилерский центр в Саратове.

По сообщению белорусского информагентства «БелТА», вчера в ходе встречи с новосибирским губернатором Андреем Травниковым посол Беларуси в России Владимир Семашко обратил внимание на дисбаланс в товарообороте. По его словам, поставки из российского региона значительно превышают белорусский экспорт.

«Чтобы исправить эту тенденцию, Беларусь предлагает Новосибирской области свою сельскохозяйственную, коммунальную и пассажирскую технику, продукцию агропромышленного комплекса. Особое внимание, по мнению посла, необходимо уделить углублению промышленной кооперации», - приводит БЕЛТА мнение посла.

Фото: сайт ОАО «Минский автомобильный завод»

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