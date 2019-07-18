18 июля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В новосибирском наукограде предоставят 12,5 га для строительства жилья

Главная Экономика
Новосибирск
10:43 18 Июля 2019
земля, аукцион, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» выставило на торги право аренды крупного земельного участка. Он находится на территории наукограда Кольцово, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В аукционной документации речь идет о переуступке прав аренды по договору от 2013 года, которое агентство заключило с мэрией Кольцово. Площадь участка составляет 12,5 га. Он предназначен для жилищного строительства.

Начальная цена аукциона установлена в размере 109,4 млн руб. При этом, претенденты на участие в торгах должны внести задаток пример в 5,5 млн руб.

Итоги аукциона будут подведены 11 августа 2019 года.

Фото: официальный сайт наукограда Кольцово

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирскому городу Черепаново обновят систему теплоснабжения

Новосибирскому городу Черепаново обновят систему теплоснабжения

17 Июля 2019 г.
Стоимость двухлетнего проекта составляет 741,4 млн рублей
Новости Новосибирска: Новый новосибирский автовокзал отправит первые рейсы в январе 2020 года

Новый новосибирский автовокзал отправит первые рейсы в январе 2020 года

15 Июля 2019 г.
Перевозчиков будут переводить в автовокзал на Гусинобродском шоссе постепенно
Новости Новосибирска: Строительство новой станции метро в Новосибирске должно стартовать в сентябре

Строительство новой станции метро в Новосибирске должно стартовать в сентябре

12 Июля 2019 г.
Станцию «Спортивная» строят для нового ледового дворца спорта
Новости Новосибирска: В Сибири открыто 385 счетов эскроу

В Сибири открыто 385 счетов эскроу

12 Июля 2019 г.
Больше всего – в Новосибирской области и Красноярском крае
Новости Новосибирска: Экспорт в Китай ухудшил статистику внешней торговли Сибири

Экспорт в Китай ухудшил статистику внешней торговли Сибири

11 Июля 2019 г.
Суммарный внешнеторговый оборот регионов СФО перестал расти
Новости Новосибирска: Новосибирские застройщики обогнали прошлый год

Новосибирские застройщики обогнали прошлый год

11 Июля 2019 г.
Июнь оказался для них самым результативным месяцем
Новости компаний
12/07
«Сибирский цемент» подвел производственные итоги за первое полугодие 2019 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Внутреннюю Монголию и Пекин свяжет высокоскоростное железнодорожное сообщение

Внутреннюю Монголию и Пекин свяжет высокоскоростное железнодорожное сообщение

16 Июля 2019 г.
Строительство дороги Хух-Хото – Чжанцзякоу завершится к концу этого года
Новости Новосибирска: Гражданам Китая рекомендовали физические упражнения

Гражданам Китая рекомендовали физические упражнения

17 Июля 2019 г.
В день предложено делать не менее 6 тыс. шагов
Новости Новосибирска: Пекинские власти решили развивать ночной туризм

Пекинские власти решили развивать ночной туризм

15 Июля 2019 г.
Время работы главных достопримечательностей продлят на один-два часа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356