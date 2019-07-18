В новосибирском наукограде предоставят 12,5 га для строительства жилья

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» выставило на торги право аренды крупного земельного участка. Он находится на территории наукограда Кольцово, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В аукционной документации речь идет о переуступке прав аренды по договору от 2013 года, которое агентство заключило с мэрией Кольцово. Площадь участка составляет 12,5 га. Он предназначен для жилищного строительства.

Начальная цена аукциона установлена в размере 109,4 млн руб. При этом, претенденты на участие в торгах должны внести задаток пример в 5,5 млн руб.

Итоги аукциона будут подведены 11 августа 2019 года.

Фото: официальный сайт наукограда Кольцово