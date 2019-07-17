Новосибирскому городу Черепаново обновят систему теплоснабжения

В Новосибирской области утверждена программа по созданию, реконструкции и модернизации теплоснабжения райцентра Черепаново. Она рассчитана на 2019-2020 годы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

План мероприятий изложен в двух постановлениях регионального правительства. Губернатор Андрей Травников подписал их 16 июля.

В восточном районе черепановских сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения предполагается строительство двух газовых котельных и модернизация одной ныне действующей общей тепловой мощностью 14,1 МВт. В западном – строительство шести газовых котельных общей тепловой мощностью 26,31 МВт. Кроме того, запланированы в общей сложности строительство и реконструкция 14,7 тыс. м сетей.

На эти работы потребуется выделить 741,4 млн руб. Из этой суммы федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставит 444,8 млн руб. Оставшаяся сумма делится в соотношении 50/50 между областным бюджетом и инвестором. Инвестор в постановлении правительства не называется.

Город Черепаново расположен в 73 км к югу от Новосибирска. Его население составляет менее 20 тыс. человек.