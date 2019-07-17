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СГК и БКАД: пересечение на улице Фрунзе

Главная Экономика
Новосибирск
12:59 17 Июля 2019
дороги, теплоснабжение, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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К началу августа Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК) должен завершить капремонт теплотрассы на ул. Фрунзе. Объект непростой: энергетики работают сразу на трех участках, а уложиться необходимо в жестко установленные сроки. 

СГК предстоит поменять теплосети на одной из самых оживленных автомагистралей Новосибирска. Кроме того, необходимо отремонтировать тепловую камеру, являющуюся узлом для теплотрасс по ул. Фрунзе и Семьи Шамшиных.

Работы здесь ведутся четвертую неделю. Отложить их было невозможно: теплотрасса и камера практически исчерпали своей ресурс. Между тем, от них зависит теплоснабжение почти полусотни потребителей, в числе которых десятки многоквартирных домов и три больницы.

«Здесь необходим капитальный ремонт с полным демонтажем фурнитуры, металла и установкой всего нового. Работать приходится в камере, в стесненных условиях. Плюс мы имеем дело с большими тяжелыми бетонными плитами», - указал на сложность работ Петр Колбин - директор подрядного предприятия «СПК Альянс».

СГК и БКАД: пересечение на улице Фрунзе

В этом году программа летних ремонтов теплосетей заранее увязана с программой дорожных работ. Это сделано для того, чтобы не допустить повторения случаев, когда только что уложенный дорожниками асфальт приходилось снимать для замены труб.

Актуальность согласования в этом году значительно выросла в связи с работами по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). В связи с ним синхронизированы ремонты на пяти из 12 запланированных СГК отрезках магистральных теплосетей. Всего в рамках этого проекта энергетики заменят почти 400 м трубопровода диаметром 500 мм и 248 м - диаметром 1 000 мм.   

Ход работ обсудили на совещании, которое провел на рабочей площадке на ул. Фрунзе мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

СГК и БКАД: пересечение на улице Фрунзе

«Это национальный проект, поэтому срывы сроков не допустимы … Любая остановка для нас критична. Даже на день», - заявил глава города.

По словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, для ускорения темпов компания намерена перевести работы на круглосуточный режим.

«Теплотрасса проложена в 1965 году. Эти участки ни разу не перекладывали. Есть проект, есть паспорт объекта, но оценить весь масштаб работ мы можем только после разрытия. Поэтому иногда приходится прибегать к таким мерам», - рассказал Андрей Колмаков.

Для этого, в частности, необходимо в ночное время подключить технику к муниципальным электросетям, чтобы максимально снизить шум работ. Разрешение на это от городских властей СГК получила.

«Я обращаюсь к жителям, которые здесь живут: давайте, потерпим одну-две ночи этот шум, чтобы обеспечить надежность работы всей теплосистемы! Я надеюсь на понимание новосибирцев. Я ставлю задачу: работать и днем, и ночью», - подчеркнул Анатолий Локоть в ходе совещания, попросив главу администрации Центрального округа Сергея Канунникова помочь в информировании жителей.

«Пообщаемся», - пообещал Сергей Канунников.

Согласно плану, работы на участке в районе перекрестка ул. Фрунзе и Семьи Шамшиных должны быть завершены к 30 июля. На участке между пл. Кондратюка и ул. Советской – к 7 августа.

Всего на подготовку теплосетевого комплекса Новосибирска к зиме в 2019 году СГК направила 720 млн руб. В рамках ремонтной кампании энергетики заменят 5 км изношенных участков магистральных теплосетей.

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