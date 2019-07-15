Новый новосибирский автовокзал отправит первые рейсы в январе 2020 года

Открыть строящийся автовокзал в Новосибирске, как ранее объявлялось, в третьем квартале 2019 года не удастся. О новых сроках начала работы объекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Автовокзал на Гусинобродском шоссе строит ООО «Автосервис». Стоимость проекта составляет 120 млн руб.

«Автовокзал построен, 1,6 тыс. кв. метров. Отсюда будут уходить международные и межрегиональные перевозки. Будем переводить постепенно, чтобы не было коллапса. Думаю, что в течение полугода, с января по июнь 2020 года мы сюда переведем этих перевозчиков», - процитировало информагентство «Интерфакс-Сибирь» председателя совета директоров компании Андрея Гудовского.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае прошлого года мэр Анатолий Локоть провел совещание о перспективах проекта. Тогда говорилось о том, что автовокзал на Гусинобородском шоссе примет первых пассажиров в третьем квартале 2019 года. Предполагается, что он будет обслуживать рейсы на север и восток от Новосибирска. Прежде всего, в Кемерово и Томск.

В настоящее время междугородные рейсы из Новосибирска обслуживает автовокзал на Красном проспекте в центре города. Завершить его реконструкцию, начатую в 2004 году, до сих пор не удалось.

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