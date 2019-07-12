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Строительство новой станции метро в Новосибирске должно стартовать в сентябре

Главная Экономика
Новосибирск
15:27 12 Июля 2019
строительство, метро, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительство станции новосибирского метрополитена «Спортивная» начнется в сентябре этого года. Сроки назвал мэр Анатолий Локоть на выездном заседании штаба по строительству объектов транспортной инфраструктуры к новому ледовому дворцу спорта (ЛДС), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Подготовительные работы стоимостью 55 млн руб. уже идут – площадка расчищена, поднимается уровень грунта. Как сообщил пресс-центр мэрии со ссылкой на начальника МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадия Чмыхайло, с 2020 по 2022 годы будут приведены в порядок опоры эстакады метромоста и пролетные сооружения – их очистят и пропитают специальной антивандальной смесью. Ремонт эстакады будет проходить без остановки движения поездов.

Станция «Спортивная» - один из ключевых объектов инфраструктуры для нового ЛДС (на его площадке тоже ведутся подготовительные работы), который в 2023 году должен принять молодежный чемпионат мира по хоккею (МЧМ). Она будет расположена на левом берегу Оби, на линии - между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».

Как сообщали Sibnovosti.ru, в январе 2019 года Анатолий Локоть на расширенном аппаратном совещании в мэрии поручил разработку комплексного плана подготовки к МЧМ-2023 своему первому заместителю Борису Бурееву и начальнику департамента экономики и стратегического планирования Ларисе Уткиной.

Фото: сайт МУП «Новосибирский метрополитен»

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