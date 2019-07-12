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В Сибири открыто 385 счетов эскроу

Главная Экономика
Новосибирск
14:55 12 Июля 2019
банк, строительство, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибирском федеральном округе открыто 385 счетов эскроу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Согласно изменениям в №214-ФЗ с 1 июля 2019 года застройщики обязаны привлекать денежные средства граждан для долевого строительстве жилья с использованием таких счетов.

Данные об открытии счетов представил на совещании в аппарате сибирского полпреда президента РФ Сергея Меняйло начальник Сибирского главного управления Центробанка РФ Николай Морев. Он напомнил, что ранее основным источником финансирования были средства дольщиков, которые застройщики получали напрямую.

«Расчеты Банка России показали, что финансовые возможности уполномоченных банков позволяют обеспечить застройщиков банковским кредитованием с использованием счетов эскроу. Можно уверено сказать, что новый механизм проектного финансирования в Сибири запущен», - подчеркнул Николай Морев.

Ряд застройщиков округа начал строительство домов с использованием банковского кредитования, а также со счетами эскроу еще в 2018 году. Сейчас в Новосибирской и Иркутской областях, Алтайском крае реализуется 18 таких проектов.

Всего по стране, по данным ЦБ РФ, в перечень уполномоченных банков, которые могут работать с застройщиками в рамках нового механизма, входит 95 кредитных организаций. Треть из них заявила о готовности работать в этой сфере. 21 банк представлен в СФО и готов кредитовать застройщиков, открывая счета эскроу.

«На 1 июля в округе поступило 127 заявок. На первом месте по поданным заявкам – Новосибирская область (46), на втором — Красноярский край (45)», - сказал руководитель Сибирского ГУ Банка РФ.

Более половины из них согласованы. Но есть и отказы. В числе причин - несоответствие проекта требованиям кредитора, неполный пакет документов.

В свою очередь, Сергей Меняйло обратил внимание участников совещания на то, что необходимо заблаговременно подготавливать и предоставлять застройщикам земельные участки, проводить согласование технической документации, на каждом из этапов контролировать качество проводимых работ.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе

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