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Экспорт в Китай ухудшил статистику внешней торговли Сибири

Главная Экономика
Новосибирск
15:25 11 Июля 2019
торговля, экспорт, уголь
Автор: Sibnovosti.ru
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Суммарный внешнеторговый оборот регионов Сибирского федерального округа (СФО) по итогам пяти месяцев оказался ниже, чем за аналогичный период прошлого года. О последних статистических данных в этой сфере сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно подсчетам Сибирского таможенного управления (СТУ), СФО за январь-май 2019 году экспортировал товаров на $15,82 млрд, импортировал на $3,58 млрд. Таким образом, объем внешнеторгового оборота составил $19,4 млрд. В прошлом году за аналогичный период этот показатель достигал $19,46 млрд при экспорте в $16,05 млрд и импорте в $3,41 млрд.

Таким образом, сокращение оборота, пусть и незначительное, образовалось за счет сокращения экспорта на $230 млн. Между тем, по итогам первого квартала внешнеторговый оборот СФО превышал результат аналогичного периода прошлого года на 10,6%. Ранее рост был характерен и для всего 2018 года.

Статистические данные о торговле с отдельными странами говорят о том, что больше всего просел сибирский экспорт в Китай. Если за пять месяцев 2018 года он достиг отметки в $3,3 млрд, то теперь он составил всего $2,62 млрд. КНР остается главным покупателем товаров СФО, но из-за этого падения ее догоняют Нидерланды. За январь-май 2019 года объем сибирского экспорта в королевство достиг $2,03 млрд.

Данные по Новосибирской области выпадают из общей тенденции. Внешнеторговый оборот региона упал по сравнению с январем-маем 2018 года с $1,89 млрд до $1,79 млрд. Но при этом новосибирский экспорт в Китай вырос со $187,8 млн до $221,3 млн. Основным экспортным товаром региона является уголь За первые пять месяцев 2019 года его вывоз за рубеж дал $457,2 млн или 51,4% от стоимостного объема экспорта в целом.

Фото: сайт Западно-Сибирской железной дороги

 

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