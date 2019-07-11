11 июля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирские застройщики обогнали прошлый год

Главная Экономика
Новосибирск
12:28 11 Июля 2019
строительство, жилье, рост
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Июнь оказался самым удачным месяцем для новосибирских застройщиков в этом году. В результате, по итогам первого полугодия показатели отрасли в регионе превысили прошлогодние, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги жилищного строительства за январь-июнь 2019 года подвел минстрой Новосибирской области. По его данным, за шесть месяцев было введено в строй 655 тыс. кв. м жилья. В министерстве отметили, что это на 4,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 9,2% лучше плана.

На сайте Новосибирскстата данные за июнь еще не опубликованы. За первые пять месяцев новосибирские застройщики сдали 423,4 тыс. кв. м. Таким образом, результат первого летнего месяца – 231,6 тыс. кв. м. Это, например, лишь немногим меньше, чем за весь первый квартал этого года и более чем вдвое превышает результат мая.

Как сообщали Sibnovosti.ru, год начинался для застройщиков региона далеко не так удачно. В январе они ввели в строй 75,9 тыс. кв. м жилья – на 35,4% меньше, чем в январе 2018-го. По итогам первого квартала отставание от аналогичного периода прошлого года сократилось до 24,1%, по итогам первых пяти месяцев – до 8,6%.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирске будут выпускать ультразвуковую медицинскую технику

В Новосибирске будут выпускать ультразвуковую медицинскую технику

10 Июля 2019 г.
Опытный образец планируется изготовить уже в 2019 году
Новости Новосибирска: Теплотрасса Октябрьского моста в Новосибирске требует капремонта

Теплотрасса Октябрьского моста в Новосибирске требует капремонта

9 Июля 2019 г.
Она была проложена еще в 1960 году
Новости Новосибирска: Лучший регион СФО по доходам населения - только 27-й в России

Лучший регион СФО по доходам населения - только 27-й в России

8 Июля 2019 г.
Регионы России ранжировали по медианному доходу в 2018 году
Новости Новосибирска: COFCO Group изучила потенциал новосибирского агропрома

COFCO Group изучила потенциал новосибирского агропрома

3 Июля 2019 г.
Китайскую корпорацию интересуют поставки пшеницы, рапса и подсолнечника
Новости Новосибирска: Новосибирский долгострой сдали через 16 лет после начала работ

Новосибирский долгострой сдали через 16 лет после начала работ

3 Июля 2019 г.
Решена проблема 300 обманутых дольщиков дома на ул. Залесского
Новости Новосибирска: На ликвидацию крупных новосибирских свалок потратят 1,2 млрд рублей

На ликвидацию крупных новосибирских свалок потратят 1,2 млрд рублей

2 Июля 2019 г.
Первые в очереди – свалки в Барабинске и Чанах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирская область присоединится к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

Новосибирская область присоединится к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

9 Июля 2019 г.
В регионе создан оргкомитет для подготовки к юбилею
Новости Новосибирска: Приморский китайский город ввел жесткие меры против курильщиков

Приморский китайский город ввел жесткие меры против курильщиков

8 Июля 2019 г.
С 1 августа оно будет запрещено во всех туристических местах и на пляжах
Новости Новосибирска: Рекорд по этнограффити и самый большой пряник: TV BRICS покажет зрителям атмосферу фестиваля «Русское поле»

Рекорд по этнограффити и самый большой пряник: TV BRICS покажет зрителям атмосферу фестиваля «Русское поле»

10 Июля 2019 г.
Соберутся более 3 тысяч участников из 60 регионов страны
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356