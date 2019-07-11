Новосибирские застройщики обогнали прошлый год

Июнь оказался самым удачным месяцем для новосибирских застройщиков в этом году. В результате, по итогам первого полугодия показатели отрасли в регионе превысили прошлогодние, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги жилищного строительства за январь-июнь 2019 года подвел минстрой Новосибирской области. По его данным, за шесть месяцев было введено в строй 655 тыс. кв. м жилья. В министерстве отметили, что это на 4,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 9,2% лучше плана.

На сайте Новосибирскстата данные за июнь еще не опубликованы. За первые пять месяцев новосибирские застройщики сдали 423,4 тыс. кв. м. Таким образом, результат первого летнего месяца – 231,6 тыс. кв. м. Это, например, лишь немногим меньше, чем за весь первый квартал этого года и более чем вдвое превышает результат мая.

Как сообщали Sibnovosti.ru, год начинался для застройщиков региона далеко не так удачно. В январе они ввели в строй 75,9 тыс. кв. м жилья – на 35,4% меньше, чем в январе 2018-го. По итогам первого квартала отставание от аналогичного периода прошлого года сократилось до 24,1%, по итогам первых пяти месяцев – до 8,6%.