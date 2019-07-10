В новосибирском Пашино СГК строит новую систему циркуляции горячего водоснабжения

Сибирская генерирующая компания (СГК) построит в Пашино новую систему циркуляции горячего водоснабжения. Она обеспечит подачу горячей воды температурой не менее 60 градусов Цельсия в 50 многоквартирных домов новосибирского поселка, а также в школу.

Причиной для разработки и осуществления этого проекта стало низкое качество горячего водоснабжения в части жилого сектора Пашино. Долгое время оно вызывало многочисленные жалобы жителей. Чтобы дождаться, пока вода на выходе из крана нагреется, им приходилось ждать довольно долго. Причина тому – сохранившаяся старая схема горячего водоснабжения, которую называют «тупиковой». Она широко применялась при строительстве жилых домов в 50-80-е годы прошлого века.

«Воды горячей не было, даже тепленькой не было. Ледяной водой маленько помоюсь и еду. Вследствие этого и простывала», - рассказала одна из жительниц Пашино.

С введением счетчиков для оплаты потребления воды рост расходов по этой статье для жителей Пашино стал чувствительным.

«От людей были обращения по поводу некомфортной температуры горячей воды, особенно зимой, - подтвердил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ознакомившийся на месте с ходом строительства. - Теперь будет налажена циркуляция горячего водоснабжения, температура горячей воды будет постоянной».

Работы ведет входящая в СГК Новосибирская теплосетевая компания в рамках подписанного с мэрией Новосибирска концессионного соглашения. По словам главы города, оно предусматривает ряд пунктов по усовершенствованию, реконструкции теплосетей.

Строительно-монтажные работы стартовали 1 июня. План работ предполагает строительство линий циркуляции горячего водоснабжения от трех ЦТП. Всего здесь предстоит проложить 3,6 тыс. м трубопроводов. По словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, трубопроводы прокладываются по «бестраншейной методике». Это позволяет сократить количество разрытий и сэкономить время на благоустройстве территории.

Работы идут с опережением графика. На сегодняшний день от ЦТП-п3 смонтированы 100% трубопроводов системы циркуляции горячего водоснабжения протяженностью 1,4 км. К линиям подключены 14 домов из 22 по ул. Новоуральской и Чекалина. От ЦТП-п2 – 0,7 км или 46% от общей протяженности.

«Эти дома 1985 года постройки, они изначально не были оборудованы линиями циркуляции. Это совместная работа подрядчика и управляющей компании. В настоящее время мы приблизили «точку качества» с ЦТП конкретно к дому», - рассказал Андрей Колмаков.

В пяти домах управляющая компания уже запустила горячую воду, поступающую по новой системе.

«Включил горячую воду, буквально минуты не проходит, уже идет горячая, как кипяток», - рассказал представителям СМИ о происшедших изменениях житель дома по ул. Новоуральской,5.

Работы должны быть завершены к началу нового отопительного сезона. Их общая стоимость составляет 33 млн руб. Это средства концессионера. Это первый такой проект для Сибирской генерирующей компании в Новосибирске. Напомним, она пришла на местный рынок теплоэнергетики в начале 2018 года.

Фото: сайт Сибирской генерирующей компании