В Новосибирске будут выпускать ультразвуковую медицинскую технику

Опытный образец ультразвукового комплекса для неинвазивной терапии (HIFU) новообразований планируется выпустить в Новосибирске в конце 2019 года. Реализацией проекта занимаются входящее в холдинг «Швабе» «Ростеха» АО «Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О ходе проекта стало известно на международной выставке «Иннопром-2019», проходящей в Екатеринбурге. В ходе форума Новосибирская область, НПЗ и СПбПУ заключили соглашение о сотрудничестве. Оно включает, в частности, создание в Новосибирске кластера разработчиков и производителей высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники.

СПбПУ выступает в качестве головного разработчика ультразвукового комплекса. Правительство Новосибирской области, по данным его пресс-службы, будет содействовать внедрению новых систем лечения в областных медицинских учреждениях.

«Поддержка правительства области позволит ускорить внедрение новой техники в медучреждениях и в перспективе заметно улучшить эффективность лечения новообразований», - приводит сайт новосибирского правительства комментарий гендиректора НПЗ Василия Рассохина.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в августе прошлого года правительство региона, «Швабе» и Новосибирский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве в создании радиологического кластера в Новосибирске. Он должен включать центры ядерной медицины и протонной терапии онкологических заболеваний.

Фото: сайт правительства Новосибирской области