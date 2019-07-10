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В Новосибирске будут выпускать ультразвуковую медицинскую технику

Главная Экономика
Новосибирск
10:47 10 Июля 2019
медицина, соглашение, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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Опытный образец ультразвукового комплекса для неинвазивной терапии (HIFU) новообразований планируется выпустить в Новосибирске в конце 2019 года. Реализацией проекта занимаются входящее в холдинг «Швабе» «Ростеха» АО «Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О ходе проекта стало известно на международной выставке «Иннопром-2019», проходящей в Екатеринбурге. В ходе форума Новосибирская область, НПЗ и СПбПУ заключили соглашение о сотрудничестве. Оно включает, в частности, создание в Новосибирске кластера разработчиков и производителей высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники.

СПбПУ выступает в качестве головного разработчика ультразвукового комплекса. Правительство Новосибирской области, по данным его пресс-службы, будет содействовать внедрению новых систем лечения в областных медицинских учреждениях.

«Поддержка правительства области позволит ускорить внедрение новой техники в медучреждениях и в перспективе заметно улучшить эффективность лечения новообразований», - приводит сайт новосибирского правительства комментарий гендиректора НПЗ Василия Рассохина.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в августе прошлого года правительство региона, «Швабе» и Новосибирский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве в создании радиологического кластера в Новосибирске. Он должен включать центры ядерной медицины и протонной терапии онкологических заболеваний.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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