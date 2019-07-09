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Теплотрасса Октябрьского моста в Новосибирске требует капремонта

Главная Экономика
Новосибирск
12:03 9 Июля 2019
капремонт, тепло, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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Капремонт теплотрассы Октябрьского моста через Обь в Новосибирске может стать одним из приоритетов для Сибирской генерирующей компании (СГК) в 2020 году. Теплотрасса под мостом была введена в эксплуатацию еще в 1960 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

К выводу о необходимости капремонта теплотрассы в компании пришли по итогам аккустической томографии ее подающего трубопровода. Его выполнила служба контроля и антикоррозийной защиты теплосетевого подразделения СГК. Специалисты выявили участки с утонением стенки стальной трубы до предельного уровня и «нулевым остаточным ресурсом».

По данным СГК, теплотрасса протяженностью 934 м является основным магистральным выводом ТЭЦ-2, предназначенным для теплоснабжения районов Центрального округа и большой части Октябрьского района. Она также служит для резервирования между зонами теплоснабжения ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Отключение трубопровода в случае аварии может привести к ограничению теплоснабжения более 1 тыс. зданий

Стоимость капремонта теплотрассы Октябрьского моста оценивается в 140 млн руб.

Фото: сайт Сибирской генерирующей компании

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