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Лучший регион СФО по доходам населения - только 27-й в России

Главная Экономика
Новосибирск
17:40 8 Июля 2019
регионы, рейтинг, доход
Автор: Sibnovosti.ru
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Информагентство РИА «Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по уровню доходов населения. Выше всех в нем из регионов Сибирского федерального округа (СФО) оказалась Новосибирская область, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В рейтинге учитывается медианный доход в 2018 году. Это уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое число жителей. В пояснении указывается, что «РИА Рейтинг» использовало данные Росстата.

В Новосибирской области отношение медианного дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году оказалось равным 1,55. Это позволило ей занять общее 27-е место. Омская область расположилась на 34-м месте, а Красноярский край – на 44-м.

Томская область заняла 47-ю строчку рейтинга с показателем 1,45. Еще ниже – на 54-й позиции – Кузбасс. Иркутская область занимает 58-е место, Алтайский край – 68-е, Республика Хакасия – 73-е. В самом низу федерального рейтинга расположились две сибирские республики с показателем ниже 1, это Алтай (0,98) и Тува (0,88).

Регионы, которые еще менее года назад находились в составе СФО, тоже оказались нижней части «турнирной таблицы». Забайкальский край расположился на 65-й строчке, Республика Бурятия – на 67-й.

В рейтинге также указана доля населения регионов за чертой бедности. То есть, это люди, чьи доходы ниже регионального прожиточного минимума. Лучше всех в СФО обстоят дела в Омской области, где за этой чертой остается 13,5% населения. В тройки лучших в Сибири также Кемеровская (15%) и Томская (15,7%) области.  

В топ-3 рейтинга оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Москва заняла седьмое место.

Фото: pixabay.com

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