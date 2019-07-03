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COFCO Group изучила потенциал новосибирского агропрома

Главная Экономика
Новосибирск
12:21 3 Июля 2019
министерство, сельское хозяйство, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Китайская COFCO Group вновь проявила интерес к аграрному потенциалу Новосибирской области. Об итогах визита представителей государственной продовольственной корпорации КНР в регион сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Визит состоялся на прошлой неделе. По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, COFCO Group, в первую очередь, интересует рапс, подсолнечник, пшеница.

«Китайская делегация посетила несколько объектов АПК и осмотрела потенциальную площадку для создания экспортного центра, подобранную с учетом возможности выхода по железной дороге в КНР», - отметили в минсельхозе.

О договоренности с COFCO Group о поставках пшеницы новосибирское правительство объявляло еще в сентябре 2017 года. С представителями корпорации встречался тогда губернатор Владимир Городецкий. В мае этого года на окружном совещании в Новосибирске, где речь шла о возможной встрече сибирских губернаторов с руководством COFCO Group на Петербургском международном экономическом форуме, вице-губернатор Александр Дубовицкий сообщил, что область может поставить 600 тыс. т зерна.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Новосибирской области

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