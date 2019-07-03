3 июля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирский долгострой сдали через 16 лет после начала работ

Главная Экономика
Новосибирск
11:37 3 Июля 2019
дом, обманутые дольщики, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске введен в строй многоквартирный жилой дом на ул. Залесского,6. Его возведение началось еще в 2003 году, а затем было заморожено, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первоначально средства на строительство 16-этажного дома привлекало ООО «Гарантсервисстрой». Но в 2010 году компания была признана банкротом. Права застройщика были переданы ЖСК «Залесский».

«В результате конкурсных мероприятий ЖСК «Залесский» было перечислено на завершение строительства 226 млн рублей. Кроме того, дольщиками в рамках ЖСК осуществлен сбор дополнительных средств на достройку объекта», - сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

В результате сдачи дома в эксплуатацию восстановлены права 300 обманутых дольщиков.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале июня в Новосибирске было завершено строительство 17-этажного жилого дома на ул. Беловежской,16. Он также давно был внесен в перечень проблемных объектов. На прошлой неделе, по данным областного правительства, удалось решить проблему обманутых дольщиков долгостроя на ул. Сухарной,1.

Фото: сайт ЖСК «Залесский»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: COFCO Group изучила потенциал новосибирского агропрома

COFCO Group изучила потенциал новосибирского агропрома

3 Июля 2019 г.
Китайскую корпорацию интересуют поставки пшеницы, рапса и подсолнечника
Новости Новосибирска: На ликвидацию крупных новосибирских свалок потратят 1,2 млрд рублей

На ликвидацию крупных новосибирских свалок потратят 1,2 млрд рублей

2 Июля 2019 г.
Первые в очереди – свалки в Барабинске и Чанах
Новости Новосибирска: В Москве обсудили подготовку к GMIS-2019

В Москве обсудили подготовку к GMIS-2019

1 Июля 2019 г.
GMIS пройдет 9–11 июля в Екатеринбурге
Новости Новосибирска: Одна из крупнейших фармкомпаний России построила головной офис под Новосибирском

Одна из крупнейших фармкомпаний России построила головной офис под Новосибирском

1 Июля 2019 г.
Восьмиэтажное здание обошлось компании «Катрен» в 1 млрд рублей
Новости Новосибирска: «МКР-МЕДИА» принял участие в VIII Среднерусском экономическом форуме

«МКР-МЕДИА» принял участие в VIII Среднерусском экономическом форуме

27 Июня 2019 г.
Тема форума — «Цифровой регион»
Новости Новосибирска: В новосибирский долгострой вложат еще 58,9 млн рублей

В новосибирский долгострой вложат еще 58,9 млн рублей

26 Июня 2019 г.
МЖК «Энергетик» стал участником очередного масштабного инвестпроекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Центр Новосибирска утонул в цветах

Центр Новосибирска утонул в цветах

1 Июля 2019 г.
В День города здесь впервые состоялся международный цветочный фестиваль
Новости Новосибирска: Степан Солженицын призвал установить единые стандарты состояния тепловых сетей

Степан Солженицын призвал установить единые стандарты состояния тепловых сетей

30 Июня 2019 г.
Генеральный директор СГК выступил на совещании Сибирского управления Ростехнадзора
Новости Новосибирска: Режим ЧС из-за дождей введен на западе Новосибирской области

Режим ЧС из-за дождей введен на западе Новосибирской области

1 Июля 2019 г.
В ряде районов зафиксировано переувлажнение верхних слоев почвы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356