Новосибирский долгострой сдали через 16 лет после начала работ

В Новосибирске введен в строй многоквартирный жилой дом на ул. Залесского,6. Его возведение началось еще в 2003 году, а затем было заморожено, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первоначально средства на строительство 16-этажного дома привлекало ООО «Гарантсервисстрой». Но в 2010 году компания была признана банкротом. Права застройщика были переданы ЖСК «Залесский».

«В результате конкурсных мероприятий ЖСК «Залесский» было перечислено на завершение строительства 226 млн рублей. Кроме того, дольщиками в рамках ЖСК осуществлен сбор дополнительных средств на достройку объекта», - сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

В результате сдачи дома в эксплуатацию восстановлены права 300 обманутых дольщиков.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале июня в Новосибирске было завершено строительство 17-этажного жилого дома на ул. Беловежской,16. Он также давно был внесен в перечень проблемных объектов. На прошлой неделе, по данным областного правительства, удалось решить проблему обманутых дольщиков долгостроя на ул. Сухарной,1.

Фото: сайт ЖСК «Залесский»