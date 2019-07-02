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На ликвидацию крупных новосибирских свалок потратят 1,2 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
18:07 2 Июля 2019
мусор, проект, ликвидация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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При реализации нацпроекта «Экология» Новосибирская область избавится от шести крупных несанкционированных свалок. В их числе, самая крупная в регионе – Гусинобродский полигон, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрея Даниленко,  предстоит также ликвидировать свалку в Пашино - пригороде Новосибирска - и четыре аналогичных объекта в районных центрах региона: Барабинске, Чанах, Каргате, Татарске. Федеральный и областной бюджеты выделят на эти цели в общей сложности 1,2 млрд руб. до 2024 года.

«Начало работ по проектированию и проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ планируется в этом году. Первыми к ликвидации свалок, в 2020 году, приступят в Барабинске и Чанах», - говорится в сообщении новосибирского правительства.

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