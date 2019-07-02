На ликвидацию крупных новосибирских свалок потратят 1,2 млрд рублей

При реализации нацпроекта «Экология» Новосибирская область избавится от шести крупных несанкционированных свалок. В их числе, самая крупная в регионе – Гусинобродский полигон, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрея Даниленко, предстоит также ликвидировать свалку в Пашино - пригороде Новосибирска - и четыре аналогичных объекта в районных центрах региона: Барабинске, Чанах, Каргате, Татарске. Федеральный и областной бюджеты выделят на эти цели в общей сложности 1,2 млрд руб. до 2024 года.