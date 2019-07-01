В Москве обсудили подготовку к GMIS-2019

В Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019) под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака. GMIS пройдет 9–11 июля в Екатеринбурге, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», сообщает корреспондент tvbrics.com.

В ходе заседания советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, представители министерств, ведомств и крупнейших компаний обсудили подготовку к GMIS-2019.

«Участие в GMIS-2019 ключевых экспертов позволит вывести на новый уровень дискуссию о будущем мирового индустриального развития. Повестка Саммита включает вопросы глобального производства, главным из которых станет тема природоподобных технологий. Мы рассчитываем на содержательный диалог, направленный на укрепление международного сотрудничества в сфере промышленного производства и технологического развития», – подчеркнул Антон Кобяков.

Отдельное внимание было уделено деловой программе GMIS-2019. Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев отметил, что деловая повестка Саммита включает более 40 мероприятий различного формата.

«Россия впервые принимает столь значимый международный промышленный Саммит, организуемый под эгидой Организации Объединенных Наций, по промышленному развитию, который призван содействовать всестороннему диалогу производителей, новаторов, технологов, инвесторов и представителей правительств по самым актуальным вопросам индустриального развития на пороге формирования нового промышленного уклада», – заявил Алексей Груздев.

По его словам, деловая программа Саммита подразумевает проведение сессий по таким актуальным темам, как: цифровизация промышленности, применение искусственного интеллекта в производственном секторе, информационная безопасность и защита в промышленной автоматизации, развитие низкоуглеродного производства.

Ожидается, что в Глобальном саммите по производству и индустриализации примут участие порядка 2 000 человек.

Предполагается, что в первый день GMIS, в рамках церемонии открытия выступят российские и иностранные официальные лица, среди них: заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, председатель Организационного комитета GMIS Бадр аль-Олама, генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, подготовка к проведению Саммита в Екатеринбурге идет в полном соответствии с графиками. Уже построен и запущен в эксплуатацию конгресс-центр, в нем пройдут основные мероприятия GMIS. Заканчиваются дорожные работы и благоустройство территорий по маршрутам движения участников Саммита. Аэропорт Кольцово готов к приему гостей, а гостиницы города – к их размещению. Решены вопросы логистики, и проведена необходимая работа по обеспечению безопасности.

Справочная информация:

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собравший воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.

Организатор мероприятия:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.