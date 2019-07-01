Одна из крупнейших фармкомпаний России построила головной офис под Новосибирском

Компания «Катрен», являющаяся одним из лидеров российского фармацевтического рынка, построила свой головной офис. Он разместился на территории Биотехнопарка в новосибирском наукограде Кольцово, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР), строительство восьмиэтажного здания заняло два года. Его общая площадь составила 16 тыс. кв. м. Стоимость проекта – около 1 млрд руб.

«Катрен» предполагает разместить здесь службы и департаменты компании. Переезд должен завершиться до конца лета 2019 года.

«Особенностью нового здания является интеллектуальное дизайнерское решение, в основе которого лежит форма полусферы, напоминающая купола обсерватории», - отметили в АИР.

АО НПК «Катрен» является резидентом Биотехнопарка с 2014 года.

Фото: пресс-служба АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»