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«МКР-МЕДИА» принял участие в VIII Среднерусском экономическом форуме

Главная Экономика
Новосибирск
16:35 27 Июня 2019
курск, форум, мкр
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Спикер «МКР-МЕДИА» принял участие в панельной дискуссии «Цифровизация СМИ и медиапространства: проблемы, пути решения», которая состоялась 26 июня в рамках VIII Среднерусского экономического форума-2019. Заместитель генерального директора международного медиахолдинга Роман Климас рассказал участникам пленарного мероприятия о трендах развития регионального телевидения в эпоху цифровизации в конференц-зале крупнейшего многофункционального спортивно-зрелищного объекта Курска и области – Спортивно-концертном комплексе.

Спикерами панельной дискуссии стали руководители крупнейших СМИ и медиа-эксперты: генеральный директор Национальной Ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, руководитель службы регионального контента АНО «ТВ-Новости» Всеволод Пуля, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов и другие. Модератором пленарного заседания выступил политтехнолог, член Общественной палаты РФ Константин Комков.

В первой части дискуссии эксперты обсудили темы, связанные с будущим традиционных средств массовой информации в регионах, расширении аудитории в цифровую эпоху и поисках актуальных источников финансирования СМИ – вопросы, особенно обострившиеся в связи с отключением аналогового вещания в 2019 году. Во втором треке участники пленарного мероприятия заслушали доклады спикеров о специфике позиционирования региональных СМИ в сетевом пространстве: меры защиты информационной среды от фейков и вбросов, взаимодействие с властями, а также вопросы сохранения качественной журналистики в эпоху расцвета социальных медиа.

Тема VIII Среднерусского экономического форума —  «Цифровой регион». Главная идея форума заключается в том, что в центре цифровых преобразований должен стоять человек, улучшение качества его жизни. Форум призван ответить на вопрос, что даст цифровая экономика для простых людей, какие приоритеты необходимо выстроить, чтобы за счёт цифровых преобразований улучшилась жизнь населения Центральной России.

В работе Форума принимают участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

О медиахолдинге «МКР-МЕДИА»
В 2014 году Межгосударственной Корпорацией Развития создан медиахолдинг «МКР - МЕДИА». В настоящий момент в медиахолдинге работает более 500 высокопрофессиональных специалистов.
Медиахолдинг «МКР - МЕДИА» управляет следующими активами:
- Телеканал «TV BRICS» - телеканал стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) с потенциальной аудиторией 3,5 млрд человек. Миссия телеканала – формирование единого информационного пространства стран БРИКС для ускорения процессов экономического развития и повышения благосостояния народов стран-участниц.
- Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» создан в 2014 году, вещает в более 120 городах РФ, аудитория - 25 миллионов человек; 70% контента произведено в РФ (познавательные программы, любимые сериалы, современные фильмы и классика советского кинематографа, а также культовые западные детективные сериалы, голливудские фильмы и документальное кино). Лауреат и победитель различных телевизионных фестивалей и конкурсов, в том числе «ТЭФИ-Регион-2016» в номинации «Лучший телевизионный дизайн». 
- Телеканал «21 ТВ» (Армения) и «Радио Marshall» (Армения).
- Радиостанция «Радио Сибирь» – крупнейшая и старейшая (25 лет на рынке) радиосеть в Сибирском регионе с вещанием в 22 городах и аудиторией 6 млн человек.
- Радиостанция «ПИ FM» - радиосеть формата Hot Ac Dance Music начала вещание 1 августа 2018 года, на данный момент ее можно услышать в FM-эфире 27 городов России, online - на сайте https://pifm.ru/ и в приложениях для платформ Android и iOS, а также через непосредственное спутниковое вещание. Основу контента составляет русскоязычная музыка в танцевальной обработке.
- Информационное агентство «Sibnovosti.ru» - один из самых посещаемых новостных ресурсов в Красноярском крае. Ежемесячная аудитория, по данным Google.Analytics, - более 400 000 посетителей и более 1 млн показов страниц.
- «Сибирь онлайн»  - совместный проект «Радио Сибирь» и Международного радио Китая.
- Международный информационно-просветительский проект «Современный русский» успешно работает с 2007 года и способствует повышению уровня речевой культуры населения 638 городов, из которых 366 городов РФ и 272 – ближнего и дальнего зарубежья. Портал http://www.oshibok-net.ru посещают жители 100 стран мира, консультационными услугами проекта ежедневно пользуются жители 29 стран.
- Мультимедийный пресс-центр «МКР-Медиа» (г. Омск).
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