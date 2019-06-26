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В новосибирский долгострой вложат еще 58,9 млн рублей

Главная Экономика
Новосибирск
19:24 26 Июня 2019
строительство, обманутые дольщики, распоряжение
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО МЖК «Энергетик», входящее в группу «Первый строительный фонд», вложит еще 58,9 млн руб. в завершение новосибирского долгостроя на ул. Бориса Богаткова. Таково одно из условий участия компании в очередном масштабном инвестиционном проекте, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Распоряжение о проекте губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал 25 июня. Согласно документу, МЖК «Энергетик» получит в аренду без торгов 5,4 га на ул. Заречной в Первомайском районе. Здесь компания должна построить до 2024 года включительно многоквартирные дома общей площадью не менее 65,9 тыс. кв. м. При этом, 2,3 тыс. кв. м предстоит передать обманутым дольщикам.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее стало известно, что МЖК «Энергетик» вложит в долгострой по ул. Бориса Богаткова,201/3 не менее 30 млн руб. за право получить в рамках другого масштабного инвестпроекта участок в 1,4 га на ул. Рябиновой.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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