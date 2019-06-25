Новосибирские «Федоровские бани» готовятся к открытию

«Федоровские бани» в Новосибирске откроются в конце августа или начале сентября 2019 года. Некогда самые известные бани города не работали почти десять лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В апреле 2013 года мэрия Новосибирска и ООО «НовосибирскСтройМонтаж» заключили инвестиционный договор. После сноса двухэтажного здания бань на ул. Советской на его месте было построено 5-этажное площадью более 5 тыс. кв. м с помещениями бани и административными помещениями.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре 2018 года стало известно, что создатель бань «Паровозовъ» Денис Левин стал владельцем «НовосибирскСтройМонтажа». Компания подписала с мэрией соглашение о владении и пользовании имуществом, находящимся в общей долевой собственности – около 1,2 тыс. кв. м.

«Суть инвестиционного договора в том, чтобы построить заново бани, которые были. За это муниципалитет на льготных условиях передает их в наше хозяйственное ведение. Сумма инвестиций в банный комплекс составила порядка 95 млн рублей», - привел пресс-центр мэрии комментарий господина Левина.

В составе новых «Федоровских бань» три парных, мойка на 120 человек, зал отдыха и массажный кабинет. Проходимость комплекса составляет около 6 тыс. посещений в месяц.

По данным мэрии, в банях предусмотрены социальные дни с муниципальным тарифом 105 руб./час. В сентябре будет открыто мужское отделение, открыть женское предполагается к концу года.