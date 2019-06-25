На трассе Новосибирск – Кемерово построят двухуровневую развязку

На автомобильной трассе, связывающей Новосибирск со столицей Кузбасса, появится двухуровневая развязка. О планах дорожного строительства сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Аукцион на право реконструкции 9-километрового участка трассы Новосибирск –Кемерово объявило федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь». Его победитель будет обязан также построить двухуровневую развязку на участке, где к трассе примыкает дорога из Томска. Работы предстоит завершить до конца октября 2021 года.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», аукцион состоится 15 июля 2019 года. Начальная цена заключения контракта составляет 2,72 млрд руб.

Трасса Новосибирск – Кемерово была построена в 1960-1970 годах. При строительстве примыкания к Томску в 2006 году учитывалась перспектива возведения двухуровневой развязки.

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