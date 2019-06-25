Инфляция в Сибири в мае оказалась ниже апрельской

Инфляция в Сибирском федеральном округе (СФО) в мае замедлилась. Но не во всех секторах и не во всех регионах. Об итогах последнего весеннего месяца сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Исследование, касающееся инфляции, провели специалисты Сибирского ГУ Банка России. По их данным, инфляция в мае в СФО замедлилась до 5,4% в годовом выражении. Результат достигнут благодаря показателю непродовольственной инфляции. Она упала до 3,9% после 4,7% в апреле. Прежде всего, из-за цен на моторное топливо и легковые автомобили.

В то же время, продовольственная инфляция ускорилась до 6,7% после 6,5% в предыдущем месяце.

«Основной вклад в ускорение продовольственной инфляции внесли цены на овощи – лук, чеснок, морковь, свеклу. Основные поставщики из Беларуси и Средней Азии перенаправили часть своего урожая с российского рынка на европейский, который испытывает дефицит местной продукции из-за засухи», - считают аналитики управления.

Что же касается Новосибирской области, то здесь Сибирское ГУ Банка России зафиксировало замедление годовой инфляции до 4,6% в мае после 5,2% в апреле. Причем, замедление имеет место как в продовольственном, так и непродовольственном секторе.

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