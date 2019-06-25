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В Узбекистане планируют открыть автобусные маршруты в Новосибирск и Омск

Главная Экономика
Новосибирск
11:44 25 Июня 2019
узбекистан, автобусы, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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У жителей Сибири появится альтернатива при организации поездок в Узбекистан, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Узбекская сторона планирует открыть автобусные маршруты в ряд российских городов.

По данным государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, компания «Узавтотранс Сервис» намерена запустить регулярные автобусные маршруты, в том числе, в Омск и Новосибирск. Они стали возможными после покупки 68 автобусов Yutong у китайской Zhengzhou Yutong Bus Co.

Предполагается, что автобусы будут отправляться с главного автовокзала Ташкента. Узбекская сторона готова организовать рейсы в «ближайшее время».

В настоящее время между Омском и Ташкентом нет прямого ни автобусного, ни железнодорожного, ни авиасообщения. Новосибирск и Ташкент связывает пассажирский поезд 369Н (время в пути – около двух с половиной суток), а также авиарейсы (более трех часов), которые выполняют S7 и «Узбекистон Хаво Йуллари».

Фото: сайт государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма

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