24 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Построен первый участок дороги к новосибирскому микрорайону «Чистая слобода»

Главная Экономика
Новосибирск
19:58 24 Июня 2019
дорога, строительство, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске построен первый участок дороги на ул. Титова. Дорога призвана сделать более доступным микрорайон «Чистая слобода» в левобережной части города, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Протяженность открытого для движения участка составляет 675 м. Он протянулся от ул. Бийской до ул. Заозерной. Участок дороги с четырехполосным движением построила компания «Новосибирскавтодор». Работы обошли городскому и областному бюджетам в общей сложности в 174,2 млн руб.

Впереди еще два участка: от ул. Заозерной до ул. Порт-Артурской и далее до ул. Дукача.

«Уже в этом году работа продолжится – будут проведены подготовительные работы, чтобы в следующем году запустить дорогу до улицы Порт-Артурской», - привел пресс-центр мэрии слова главы города Анатолия Локтя.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В новосибирской компании «НЭВЗ-Керамикс» остаются долги по зарплате

В новосибирской компании «НЭВЗ-Керамикс» остаются долги по зарплате

24 Июня 2019 г.
Полпред президента в СФО провел совещание по зарплатной задолженности
Новости Новосибирска: Райбольнице в Новосибирской области добавят квадратных метров

Райбольнице в Новосибирской области добавят квадратных метров

23 Июня 2019 г.
Принято решение о покупке имущественного комплекса «Ростелекома»
Новости Новосибирска: Израиль заинтересован в прямом авиасообщении с Новосибирском

Израиль заинтересован в прямом авиасообщении с Новосибирском

21 Июня 2019 г.
Департамент министерства туризма Израиля ведет переговоры об открытии рейса с авиакомпаниями
Новости Новосибирска: Республика Алтай попросила построить дорогу до границы с Казахстаном

Республика Алтай попросила построить дорогу до границы с Казахстаном

20 Июня 2019 г.
На проект необходимо 4,2 млрд рублей
Новости Новосибирска: Проект нового новосибирского промпарка отправили на доработку

Проект нового новосибирского промпарка отправили на доработку

20 Июня 2019 г.
СибНПТП собирается создать его для переработчиков сельхозпродукции
Новости Новосибирска: Власти Новосибирской области одобрили инвестпроекты на 914 млн рублей

Власти Новосибирской области одобрили инвестпроекты на 914 млн рублей

19 Июня 2019 г.
Два из трех проектов предполагается реализовать в ТОСЭР «Линёво»
Новости компаний
19/06
Сибирский федеральный университет начинает приемную кампанию
13/06
Руководители «Сибирского цемента» приняли участие в сессии ПМЭФ, посвященной строительству сети качественных дорог
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области новые случаи менингококковой инфекции

В Новосибирской области новые случаи менингококковой инфекции

24 Июня 2019 г.
За прошедшую неделю их зарегистрировано четыре
Новости Новосибирска: Эксперты разошлись во мнении о сохранении здания кинотеатра «Металлист»

Эксперты разошлись во мнении о сохранении здания кинотеатра «Металлист»

22 Июня 2019 г.
Пришли результаты экспертиз
Новости Новосибирска: В Новосибирске нашлась пропавшая спортсменка

В Новосибирске нашлась пропавшая спортсменка

20 Июня 2019 г.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о похищении Елены Рухляды
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356