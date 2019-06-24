Построен первый участок дороги к новосибирскому микрорайону «Чистая слобода»

В Новосибирске построен первый участок дороги на ул. Титова. Дорога призвана сделать более доступным микрорайон «Чистая слобода» в левобережной части города, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Протяженность открытого для движения участка составляет 675 м. Он протянулся от ул. Бийской до ул. Заозерной. Участок дороги с четырехполосным движением построила компания «Новосибирскавтодор». Работы обошли городскому и областному бюджетам в общей сложности в 174,2 млн руб.

Впереди еще два участка: от ул. Заозерной до ул. Порт-Артурской и далее до ул. Дукача.

«Уже в этом году работа продолжится – будут проведены подготовительные работы, чтобы в следующем году запустить дорогу до улицы Порт-Артурской», - привел пресс-центр мэрии слова главы города Анатолия Локтя.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook