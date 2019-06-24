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В новосибирской компании «НЭВЗ-Керамикс» остаются долги по зарплате

Главная Экономика
Новосибирск
18:47 24 Июня 2019
долг, зарплата, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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АО «НЭВЗ-Керамикс» числится среди должников по зарплате перед своими сотрудниками, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это новосибирская портфельная компания «Роснано».

В качестве должника «НЭВЗ-Керамикс» упомянули на совещании по вопросам полноты и своевременности выплаты зарплаты в регионах Сибирского федерального округа (СФО). Его провел в Новосибирске полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

«По результатам проверок и принятия мер инспекторского реагирования (в СФО в этом году - Sibnovosti.ru) были проведены выплаты задержанной заработной платы 25,7 тыс. работников на общую сумму 603,4 млн руб. … АО «НЭВЗ-Керамикс» (Новосибирская область) на сумму 15,62 млн руб., 409 работников», - сообщил принявший участие в совещании руководитель Роструда Михаил Иванков.

При этом, уточнил Михаил Иванков, полностью долги в новосибирской компании еще не выплачены. Оставшаяся сумма, по его данным, - 12,9 млн руб.

«НЭВЗ-Керамикс» выпускает изделия из наноструктурированной керамики. «Роснано» принадлежит 40% в уставном капитале АО, общий объем которого – 1,475 млрд руб. Еще 60% - у новосибирского ПАО «ХК «НЭВЗ-Союз».

В январе 2018 года тогда гендиректор «НЭВЗ-Керамикс» Виктор Медведко говорил о том, что госкорпорация «Ростех» может выкупить долю «Роснано» в АО. Комментируя такую возможность, тогда врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников высказал надежду на то, что это позволит стабилизировать финансовую ситуацию в компании.

В числе других компаний, где удалось погасить долги по зарплатам – полностью или в большей части – Михаил Иванков упомянул ООО ПМК «Сибирь (Красноярский край), томский футбольный клуб «Томь» и кузбасскую угледобывающую компанию «Ровер».

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