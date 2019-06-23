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Райбольнице в Новосибирской области добавят квадратных метров

Главная Экономика
Новосибирск
16:12 23 Июня 2019
больница, покупки, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская область приобретет новое помещение для ГБУЗ «Коченевская центральная районная больница». О предстоящей сделке сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах покупки министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал на заседании комитета областного заксобрания по бюджетной, экономической политике и собственности. По данным пресс-службы регионального парламента, речь идет о приобретении имущественного комплекса «Ростелекома», который компания выставила на продажу. В состав комплекса входят двухэтажное здание площадью 855 кв. м, административный корпус в 210 кв. м и гараж.

«Ростелеком» начал год назад продавать свой имущественный комплекс за 14 млн рублей. Областной департамент имущества оценил возможную покупку в 9,8 млн рублей. Мы полгода просили «Ростелеком» согласиться с нашей оценкой. Всем участникам процесса огромное спасибо, деньги в бюджет на приобретение мы уже заложили, исходя из суммы в 9,8 миллионов рублей. Сейчас все согласования получены, осталось дать формальную отмашку на приобретение», - процитировала пресс-служба заместителя председателя комитета Валентина Сичкарева.

Покупка вызвана необходимостью расширить помещения больницы. В настоящее время детское поликлиническое отделение занимает только 300 кв. м, а отделение скорой помощи – 70 кв. м.

Фото: сайт ГБУЗ Новосибирской области «Коченевская центральная районная больница»

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