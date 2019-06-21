Израиль заинтересован в прямом авиасообщении с Новосибирском

Возможность возобновления авиасообщения между Новосибирском и Израилем становится реальной. Диалог об этом департамент министерства туризма Израиля в России обсуждает с авиакомпаниями, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

При этом израильская сторона готова финансово поддержать этот рейс.

«Мы уверены, что с открытием прямого рейса количество туристов из Новосибирска и всей Сибири значительно вырастет. Поэтому … ведем переговоры с авиакомпаниями о запуске прямого авиасообщения между Новосибирском и Тель-Авивом. Мы уже видим живой интерес к программе субсидирования этого рейса», - процитировало информагентство «Интерфакс-Сибирь» директора по маркетингу департамента Ксению Воронцову.

По данным ведомства, Новосибирск находится на третьем месте по количеству въезжающих в Израиль российских туристов после Москвы и Санкт-Петербурга. По данным российской «Ассоциации туроператоров», в 2018 году Израиль посетило 381 тыс. российских туристов. На продвижение своих курортов в РФ эта страна потратила $6 млн.

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