Республика Алтай попросила построить дорогу до границы с Казахстаном

Республика Алтай просит выделить 4,2 млрд руб. на строительство автомобильной трассы, которая обеспечит региону связь с Казахстаном. О проекте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цифру назвал врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин в ходе рабочей встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. По данным властей региона, необходимо построить участок в 25 км от села Карагай до государственной границы. Это обеспечит выход на центры горнодобывающей и металлургической промышленности Восточного Казахстана.

«Немаловажно, что при обеспечении транспортного сообщения с Казахстаном также прогнозируется увеличение объемов экспорта сельхозпродукции, продукции пищевой и деревообрабатывающей промышленности из Республики Алтай в Восточно-Казахстанскую область, а также увеличение туристического потока из Казахстана в Республику Алтай», - процитировал официальный сайт Республики Алтай Олега Хорохордина.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в апреле на встрече с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем врио главы Республики Алтай предложил обсудить возможность строительства железнодорожной ветки до Горно-Алтайска.

Фото: официальный сайт Республики Алтай