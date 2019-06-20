Проект нового новосибирского промпарка отправили на доработку

«Сибирский научно-производственный технопарк» (СибНПТП) намерен открыть промышленный парк в районе Бердска – второго по численности населения города Новосибирской области. Но получить поддержку региональных властей в реализации инвестпроекта управляющей компании пока не удалось, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект парка стоимостью 2,5 млрд руб. был представлен вчера совету по инвестициям Новосибирской области. В презентации говорилось о том, что промпарк предназначен для переработчиков сельскохозяйственной продукции.

«Якорным резидентом индустриального парка будет завод по глубокой переработке зерна производственной мощностью 125 тыс. тонн в год. Планируемые инвестиции – 11 млрд рублей. Также у нас подписаны семь соглашений с потенциальными резидентами», - рассказал гендиректор СНПТ Константин Зайцев (цитата по ТАСС).

Губернатор Андрей Травников поддержал идею создания глубокой переработки зерна. Но в господдержке проекту парка на данном этапе было отказано. Основанием для такого решения стала его, по мнению членов инвестсовета, невысокая степень готовности.

По данным ЕГРЮЛ, ООО УК СибНПТП было зарегистрировано в Бердске в 2017 году. Его учредителями указаны Константин Зайцев и Юрий Миленький.

Фото: сайт правительства Новосибирской области