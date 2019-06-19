Власти Новосибирской области одобрили инвестпроекты на 914 млн рублей

Совет по инвестициям Новосибирской области на сегодняшнем заседании поддержал три проекта. Два из них предполагается реализовать на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Линёво», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ТОСЭР ООО «Сириус» планирует построить станцию техобслуживания тяжелой техники и грузовой магистральной техники. Компания намерена вложить в проект 66 млн руб. В свою очередь, ООО «Ависта Модуль Инжиниринг» заявила проект по производству металлических конструкций с инвестициями в 200 млн руб.

ООО «Элизиум», которое занимается производством обоев, запланировало приобрести восьмицветную линию и построить складские помещения. Стоимость проекта составляет 647,8 млн руб. при окупаемости девять лет.

«Губернатор поручил Министерству экономического развития Новосибирской области включить все три вышеуказанных инвестпроекта в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области», - говорится в сообщении правительства региона по итогам заседания совета.

Фото: сайт правительства Новосибирской области