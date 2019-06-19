Объявлен конкурс на проведение строительных работ в новосибирском аэропорту

Объявлен конкурс на право проведения строительно-монтажных работ в рамках реконструкции новосибирского аэропорта Толмачёво. Об условиях торгов сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Конкурс с ограниченным участием в электронной форме проводит ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 7,86 млрд руб. Средства будут направлены из федерального бюджета. В случае заключения контракта по этой цене, самая значительная часть суммы (3,27 млрд руб.) поступит в 2021 году.

«В рамках реконструкции аэродромного комплекса планируется выполнить работы по строительству взлетно-посадочной полосы ИВПП-2, сети рулежных дорожек и водосточно-дренажной сети, устройству светосигнального оборудования и периметрового ограждения…», - говорится в сообщении ФГУПа.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 июля 2019 года, итоги будут подведены 18 июля.

Фото: сайт АО «Аэропорт Толмачево»