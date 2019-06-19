19 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Объявлен конкурс на проведение строительных работ в новосибирском аэропорту

Главная Экономика
Новосибирск
19:11 19 Июня 2019
аэропорт, конкурс, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Объявлен конкурс на право проведения строительно-монтажных работ в рамках реконструкции новосибирского аэропорта Толмачёво. Об условиях торгов сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Конкурс с ограниченным участием в электронной форме проводит ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 7,86 млрд руб. Средства будут направлены из федерального бюджета. В случае заключения контракта по этой цене, самая значительная часть суммы (3,27 млрд руб.) поступит в 2021 году.

«В рамках реконструкции аэродромного комплекса планируется выполнить работы по строительству взлетно-посадочной полосы ИВПП-2, сети рулежных дорожек и водосточно-дренажной сети, устройству светосигнального оборудования и периметрового ограждения…», - говорится в сообщении ФГУПа.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 июля 2019 года, итоги будут подведены 18 июля.

Фото: сайт АО «Аэропорт Толмачево»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Цеха хлебокомбината в Новосибирской области приостановили работу из-за санитарного состояния

Цеха хлебокомбината в Новосибирской области приостановили работу из-за санитарного состояния

19 Июня 2019 г.
Решение суда касается двух цехов «Бердского хлебокомбината»
Новости Новосибирска: Предприятия СГК пополнили бюджет Новосибирской области на 1,7 млрд рублей

Предприятия СГК пополнили бюджет Новосибирской области на 1,7 млрд рублей

18 Июня 2019 г.
В компании подвели итоги первого года работы Новосибирского филиала
Новости Новосибирска: В Новосибирске освобождают место для урбан-вилл

В Новосибирске освобождают место для урбан-вилл

17 Июня 2019 г.
В новом микрорайоне в Октябрьском районе будет проживать 1,5 тыс. человек
Новости Новосибирска: Новосибирский завод солей еще ждет участок в ТОСЭР

Новосибирский завод солей еще ждет участок в ТОСЭР

17 Июня 2019 г.
С участка, предназначенного для строительства, не вынесли инженерные сети
Новости Новосибирска: В новосибирском минсельхозе дали прогноз на урожай зерновых 2019 года

В новосибирском минсельхозе дали прогноз на урожай зерновых 2019 года

14 Июня 2019 г.
На вывоз планируется около 0,7 млн тонн
Новости Новосибирска: В Бурятии началось строительство второй солнечной электростанции

В Бурятии началось строительство второй солнечной электростанции

14 Июня 2019 г.
Она займет более 45 гектаров в Хоринском районе и повысит надежность электроснабжения республики.
Новости компаний
19/06
Сибирский федеральный университет начинает приемную кампанию
13/06
Руководители «Сибирского цемента» приняли участие в сессии ПМЭФ, посвященной строительству сети качественных дорог
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Назначен главный судебный пристав Новосибирской области

Назначен главный судебный пристав Новосибирской области

14 Июня 2019 г.
Эдуард Бабков избавился от приставки «и. о.»
Новости Новосибирска: Выход «Новосибирска» в РПЛ ожидается к 2030 году

Выход «Новосибирска» в РПЛ ожидается к 2030 году

17 Июня 2019 г.
Для начала придется выиграть турнир в зоне «Восток»
Новости Новосибирска: Китайская Evergrande Group будет выпускать автомобили на новых источниках энергии

Китайская Evergrande Group будет выпускать автомобили на новых источниках энергии

14 Июня 2019 г.
Девелопер подписал соглашение с правительством Гуанчжоу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356