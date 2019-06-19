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Цеха хлебокомбината в Новосибирской области приостановили работу из-за санитарного состояния

Главная Экономика
Новосибирск
17:29 19 Июня 2019
служба, работа, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
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Приостановлена работа двух цехов «Бердского хлебокомбината», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Основанием для этого стали результаты проверки, проведенные специалистами управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

По данным регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), приостановлена деятельность кондитерского цеха и цеха по выпуску восточных сладостей. Проверяющие пришли к выводу, что эти помещения указанных цехов содержатся в неудовлетворительном состоянии, «обнаружена неэффективность дезинсекционных мероприятий» и др.

«В связи с тем, что данное предприятие осуществляет поставку своей продукции в детские учреждения, в крупные торговые сети и другие учреждения Новосибирской области, выявленные недостатки создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», - отмечается в пресс-релизе новосибирского управления ФССП.

По данным приставов, служба получила постановление суда, в котором говорится о том, что работа двух цехов приостанавливается на 50 суток. Но она может быть возобновлена ранее после устранения недостатков и соответствующего судебного решения.

«Бердский хлебокомбинат» основан в 1957 году. В 1966 году здесь было освоено кондитерское производство. В сентябре прошлого года городские СМИ сообщали, что директор АО «Бердский хлебокомбинат» из-за тяжелой финансовой ситуации ввел в ряде подразделений предприятия сокращенный рабочий день.  

Фото: страница Федеральной службы судебных приставов в соцсети «ВКонтакте»

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