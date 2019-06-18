Предприятия СГК пополнили бюджет Новосибирской области на 1,7 млрд рублей

В 2018 году предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирской области перечислили в областной и муниципальный бюджеты в общей сложности 1,7 млрд руб. Это был первый год работы Новосибирского филиала компании в регионе.

В СГК подвели итоги налоговых платежей за прошлый год. Ее предприятия в Новосибирской области перечисляют налоги в федеральный, региональный и муниципальные бюджеты. По данным, из общей суммы, перечисленной в бюджеты, областная казна получила 1,45 млрд руб., муниципалитеты – 246 млн руб.

«Предприятия СГК выполняют расчеты с бюджетом вовремя и в полном объеме», - подчеркнули в Новосибирском филиале компании.

Напомним, что о завершении сделки по покупке новосибирской компании СИБЭКО руководство СГК сообщило в начале февраля прошлого года. В состав Новосибирского филиала, созданного на базе СИБЭКО, входят пять ТЭЦ, теплосетевая и теплосбытовая компании, сервисные компании. На предприятиях СГК в Новосибирске работает более 5,3 тыс. человек из 32 тыс. всех сотрудников компании.

По материалам Сибирской генерирующей компании