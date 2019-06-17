В Новосибирске освобождают место для урбан-вилл

Новый квартал в Октябрьском районе Новосибирска на месте снесенного ветхого жилья будет застроен домами нового для города типа. О ходе работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В 2017 году СП ООО «Сибакадемстрой», входящее в девелоперскую компанию «Брусника», стало победителем муниципального аукциона на право развития застроенной территории в границах ул. Никитина, Декабристов, Грибоедова и 9-го Ноября. По условиям аукциона, компания должна расселить расположенные здесь ветхие дома, построенные еще в 1943-1945 годах. По данным пресс-центра мэрии, к сегодняшнему дню жители пяти двухэтажных домов получили новое жилье, еще три должны быть расселены до 2021 года.

В построенном здесь квартале будет проживать около 1,5 тыс. человек.

«На территории будет представлен новый для города тип жилья – урбан-виллы. Это невысокие одноподъездные дома высотой в 7-9 этажей, которые будут окружать зеленые дворы. В таком доме смогут проживать всего около 50 семей», - сообщили в городской администрации со ссылкой на директора «Сибакадемстроя» Михаила Ансимова.

Побывавший сегодня на строительной площадке мэр Анатолий Локоть предложил выбрать название для нового квартала вместе с его жителями. Между тем, на сайте застройщика он уже назван микрорайоном «Никитина».

Фото: сайт компании «Брусника»