17 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске освобождают место для урбан-вилл

Главная Экономика
Новосибирск
18:06 17 Июня 2019
строительство, аукцион, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новый квартал в Октябрьском районе Новосибирска на месте снесенного ветхого жилья будет застроен домами нового для города типа. О ходе работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В 2017 году СП ООО «Сибакадемстрой», входящее в девелоперскую компанию «Брусника», стало победителем муниципального аукциона на право развития застроенной территории в границах ул. Никитина, Декабристов, Грибоедова и 9-го Ноября. По условиям аукциона, компания должна расселить расположенные здесь ветхие дома, построенные еще в 1943-1945 годах. По данным пресс-центра мэрии, к сегодняшнему дню жители пяти двухэтажных домов получили новое жилье, еще три должны быть расселены до 2021 года.

В построенном здесь квартале будет проживать около 1,5 тыс. человек.

«На территории будет представлен новый для города тип жилья – урбан-виллы. Это невысокие одноподъездные дома высотой в 7-9 этажей, которые будут окружать зеленые дворы. В таком доме смогут проживать всего около 50 семей», - сообщили в городской администрации со ссылкой на директора «Сибакадемстроя» Михаила Ансимова.

Побывавший сегодня на строительной площадке мэр Анатолий Локоть предложил выбрать название для нового квартала вместе с его жителями. Между тем, на сайте застройщика он уже назван микрорайоном «Никитина».

Фото: сайт компании «Брусника»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирский завод солей еще ждет участок в ТОСЭР

Новосибирский завод солей еще ждет участок в ТОСЭР

17 Июня 2019 г.
С участка, предназначенного для строительства, не вынесли инженерные сети
Новости Новосибирска: В новосибирском минсельхозе дали прогноз на урожай зерновых 2019 года

В новосибирском минсельхозе дали прогноз на урожай зерновых 2019 года

14 Июня 2019 г.
На вывоз планируется около 0,7 млн тонн
Новости Новосибирска: В Бурятии началось строительство второй солнечной электростанции

В Бурятии началось строительство второй солнечной электростанции

14 Июня 2019 г.
Она займет более 45 гектаров в Хоринском районе и повысит надежность электроснабжения республики.
Новости Новосибирска: «Сибирская нива» сдала очередной животноводческий комплекс в Новосибирской области

«Сибирская нива» сдала очередной животноводческий комплекс в Новосибирской области

13 Июня 2019 г.
Для «Елбани» приобретено 6 тыс. нетелей голштинской породы
Новости Новосибирска: Новосибирский экспорт приобрел сырьевой характер

Новосибирский экспорт приобрел сырьевой характер

12 Июня 2019 г.
По итогам четырех месяцев 2019 года экспорт превысил импорт
Новости Новосибирска: Новосибирск закупит общественный транспорт к хоккейному первенству

Новосибирск закупит общественный транспорт к хоккейному первенству

11 Июня 2019 г.
Город рассчитывает на 420 автобусов, троллейбусов и трамваев
Новости компаний
13/06
Руководители «Сибирского цемента» приняли участие в сессии ПМЭФ, посвященной строительству сети качественных дорог
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Экс-директор одной из ведущих новосибирских клиник получил три года колонии

Экс-директор одной из ведущих новосибирских клиник получил три года колонии

17 Июня 2019 г.
Бывший руководитель НИИТО Михаил Садовый вину так и не признал
Новости Новосибирска: Экс-нападающий новосибирской «Сибири» выиграл Кубок Стэнли

Экс-нападающий новосибирской «Сибири» выиграл Кубок Стэнли

13 Июня 2019 г.
В решающей игре финала Владимир Тарасенко отдал голевой пас
Новости Новосибирска: В Новосибирске объединили балеты Асафа Мессерера и Джорджа Баланчина

В Новосибирске объединили балеты Асафа Мессерера и Джорджа Баланчина

13 Июня 2019 г.
Балетный сезон в НОВАТе завершится 14 июня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356