Новосибирский завод солей еще ждет участок в ТОСЭР

Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов в Новосибирской области несколько затягивается из-за неготовности земельного участка. Предприятие разместится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Линёво», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

11 июня комиссия правительства Новосибирской области по масштабным инвестиционным проектам планировала принять решение о предоставлении ООО ПК «Лантан» без торгов права аренды в ТОСЭР 1,6 га. Но обсуждение пришлось отложить по просьбе АО «СКТБ Катализатор». Ходатайство бенефициара инициатора проекта было вызвана тем, что работы по выносу инженерных сетей с участка еще не завершены.

Как сообщали Sibnovosti.ru, осенью прошлого года совет по инвестициям Новосибирской области поддержал проект строительства завода солей редких и редкоземельных металлов в Линёво. Его стоимость составляет 150,7 млн руб. Предполагается, что продукция завода (400 т соли молибдена и 200 т соли цветных металлов в год) будет востребована «Газпром нефтью», «Роснефтью» и предприятиями по производству катализаторов. Тогда глава администрации Линёво Яков Ландайс говорил, что формальности, связанные с выделением земельного участка, поселковая администрация готова решить до конца 2018 года.

Положительное решение о предоставлении участка в ТОСЭР без торгов комиссия приняла в отношении ООО «Ликопрем». На участке в 4,1 га компания развернет производство емкостей, в том числе из нержавеющей стали.

Фото: инвестиционный портал Новосибирской области